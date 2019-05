Aplicarán nuevas medidas en servicio de transporte

Durante este mes de mayo entrarán en vigor un grupo de modificaciones al modelo de prestación de servicio con los microbuses gazelle, elaborado por el Ministerio del Transporte, de conjunto con las autoridades de la capital.Marta Oramas Rivero, viceministra primera del Transporte, explicó que estas medidas se toman a partir del monitoreo constante por diferentes vías y como resultado de los análisis de las insatisfacciones de la población, de los transportistas y de la administración. Dentro de los principales problemas identificados están la coincidencia de dos modalidades del servicio en las rutas durante el día y con diferentes precios; además de inconformidades con el recorrido, desvíos de la ruta sin autorización, transportación de pasajeros por encima de la capacidad del vehículo y cobros indebidos.A partir de la instrumentación de estas medidas se continuarán evaluando las causas y condiciones que afecten el servicio y si resultara necesario, se realizarán nuevas modificaciones en aras de lograr mayor satisfacción de la población, señaló Oramas Rivero.La entrada al sistema de servicio público de transportación de pasajeros en La Habana de los 400 microbuses gazelle representó el aumento en la capacidad de transportación dentro del esquema de piqueras y rutas.Estos medios realizan como promedio más de 5 000 viajes diarios, transportan a más de 70 000 pasajeros en 22 de las 23 rutas aprobadas, y trabajan bajo el modelo de la empresa Taxiscuba, que concibe la vinculación de trabajadores por cuenta propia con licencia para la actividad de transportación de pasajeros, utilizando vehículos estatales arrendados.Otro aspecto novedoso en este sistema es la puesta en marcha de una nueva ruta a partir del 20 de mayo, con origen en Jaimanitas, en el municipio de Playa, y con destino a 27 y o, en el Vedado, destacó José Conesa, al frente de la Dirección General de Transporte de La Habana.También, a partir del 13 de mayo se modifican seis rutas, de las cuales a cuatro se les alarga el recorrido y cambian sus destinos (11, 13, 18 y 22) y a dos se les cambian el recorrido (15 y 17), agregó.Los funcionarios insistieron en que se ratifica la existencia del correo electrónico Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla para los planteamientos y sugerencias en el servicio de las gazelle, y se mantiene el número telefónico 18820 en la Dirección General de Transporte.La prestación del servicio se realizará en el horario comprendido entre las 6:30 a.m. y las 9:00 p.m. con salidas escalonadas, y con la posibilidad de brindar el servicio libre solo después de concluido el horario.Se prevén cinco minutos máximos de descanso en origen y destino, siempre que no exista demanda de la población.Para garantizar el servicio cada vehículo tendrá dos choferes (titular y arrendado) que garanticen la realización de los viajes programados en los horarios establecidos.En horario nocturno es obligatorio tener las luces de salón del medio encendidas.Se garantizan en la programación cinco días de descanso para titular y trabajador contratado (tres domingos y dos sábados) y el día de la liquidación de los compromisos con la Agencia. Estos días pueden trabajar libre después de las 9:00 p.m. y en horario diurno en la ruta asignada.Se modifica la visualización de las rutas en los vehículos, incrementando tamaño y la ubicación.En los trayectos desde el lugar de residencia hacia los puntos de origen de las rutas o hacia la Agencia o viceversa solo podrá cobrarse 5,00 cup por persona, independientemente del kilometraje a recorrer.Se ratifica la prohibición de transportar personas de pie o en asientos no incluidos en el diseño del equipo.Con el objetivo de compensar los efectos de la limitación del servicio libre se modificó la tarifa de arrendamiento actual entre los transportistas y la empresa Taxiscuba.