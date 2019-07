Rusia rechaza refuerzo del bloqueo de EE.UU. a Cuba

El título III de la ley Helms-Burton es la medida estadounidense más violenta que se ha aplicado alguna vez contra Cuba en las últimas décadas, consideró hoy el vicecanciller ruso Serguéi Riabkov.Con ello el Gobierno de Estados Unidos fue demasiado lejos en la destrucción de los principios mundialmente reconocidos del derecho internacional y de la relación entre los estados, declaró Riabkov a Prensa Latina. Su intento de aplicar extraterritorialmente sus leyes se convierte de hecho en el único instrumento de la política exterior de Estados Unidos, subrayó el viceministro.La ley Helms-Burton en su momento recibió una reacción de fuerte rechazo de parte de los europeos, destacó Riabkov al referirse a una legislación norteamericana, vigente desde 1996.Ahora, vemos que se convierte en algo cotidiano la aplicación por los estadounidenses de maniobras inconcebibles en la esfera comercial, del irrespeto de la soberanía de los estados y de su libertad para escoger su modo de vida, comentó el funcionario.Por el momento, tal política, lamentablemente, no recibe el debido rechazo de la comunidad internacional, opinó el vicecanciller.Respecto a Rusia, puedo decir que la aplicación o no del tercer título de la ley Helms-Burton no tiene el más mínimo significado para el desarrollo de los nexos con Cuba, advirtió Riabkov.Nosotros aprendimos a vivir en condiciones de sanciones y nuestros hermanos cubanos lo han hecho por varias décadas y esa legislación no va a detener a Cuba ni a nadie que cree en sus derechos y defiende los principios de soberanía, enfatizó.La ley Helms-Burton tampoco va a impedir el desarrollo y va a ver contratos e inversiones y la materialización de proyectos, auguró el viceministro de Asuntos Exteriores.Nosotros tenemos varios proyectos con Cuba y vemos que el proceso de actualización de su modelo económico avanza y su jefatura dirige con certeza el desarrollo de la isla de la libertad (como se conoce a Cuba en Rusia), afirmó.En ese sentido, somos completamente solidarios con Cuba y vamos a trabajar al máximo para movilizar la comunidad internacional, no solo para un rechazo verbal y declarativo contra la referida ley, sino para un trabajo práctico, prometió el funcionario ruso.Se debe abandonar al dólar como medio de pago internacional y crear estructuras que trabajen de forma precisa en contratos y proyectos específicos para hacerlos invulnerables a las sanciones norteamericanas o para reducir su efecto, comentó Riabkov.Para todo eso, es necesaria una voluntad política y esa voluntad la hay en la Habana y en Moscú, así como en otras muchas capitales del mundo, consideró el vicecanciller ruso.El asunto ahora consiste en ver como los socios y aliados de Estados Unidos en la Unión Europea se comportan en este caso. Pero el carácter inaceptable de la posición norteamericana se hace más evidente para todos, opinó el vicejefe de la diplomacia rusa.