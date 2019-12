Aumentarán inversiones en Cuba en el 2020

Cuba se propone aumentar las inversiones durante 2020 en el 19 por ciento, según el plan presentado hoy por el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil.Así lo adelantó en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la que participaron el presidente Miguel Díaz-Canel; y el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y del Consejo de Estado, Esteban Lazo. El incremento de la inversión es una señal de que no renunciamos a desarrollarnos y crecer a pesar de las dificultades, en particular los daños provocados por el bloqueo impuesto por Estados Unidos, expresó.Acotó que el sector turismo continuará creciendo con la edificación de otras cuatro mil capacidades hoteleras.También habrá inversiones en la producción de energías renovables.Gil refirió que aumentarán las capacidades de producción de cemento con dos nuevas plantas en el centro y este de la isla.Se pronostica la creación de alrededor de cinco mil nuevos empleos con alto valor agregado vinculados a las inversiones en proyectos de infraestructura, añadió.También se beneficiará la Zona Especial de Desarrollo Mariel, al este de esta capital, donde ya fueron aprobados 50 negocios de inversión con un monto comprometido de dos mil 600 millones de dólares.El titular de Economía apuntó que se esperan construir 40 mil 800 viviendas el año próximo.También mencionó 283 proyectos de desarrollo territorial, con énfasis en resolver problemas locales, pero también con una dimensión de encadenamiento nacional, en particular para promover las exportaciones.Gil enfatizó que el país necesita de la inversión, pero se precisa mayor eficiencia en su planificación y utilización. Criticó al respecto fallas en los estudios de factibilidad.En el Palacio de las Convenciones de La Habana sesionan hoy y mañana las comisiones permanentes de trabajo del parlamento unicameral, previo a su IV período de sesiones el 20 y 21 de diciembre, cuando se adoptarán nuevas leyes, el plan de la economía, el presupuesto del 2021 y la conformación del Consejo de Ministros, incluida la figura del primer ministro de Cuba.