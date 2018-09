Donald Trump en la ONU: Un discurso de ataques a Irán, Venezuela y sus aliados cubanos, y al Socialismo

Trump se convirtió en el amenazante hazmerreír de Naciones Unidas en la mañana de este martes cuando, desde el principio de su discurso, provocó risas entre la audiencia global al afirmar que «en menos de tres años» su administración «ha logrado casi más que ninguna otra administración de la historia» de Estados Unidos.En su alocución, anunció que honra el derecho de todas las naciones presentes en la sala para seguir con sus propias costumbres, creencias y tradiciones y a cambio solicitó que honren su soberanía. El mandatario estadounidense arremetió duramente contra Irán y Venezuela durante su intervención; y pidió a la ONU ayuda internacional para «restaurar la democracia en Venezuela», donde a su juicio un «régimen represivo» guiado por el «socialismo» ha declarado en bancarrota la nación y ha sumergido a su pueblo en la pobreza.En su intervención, Trump dijo además que más de dos millones de venezolanos han emigrado del país en los últimos años, huyendo del daño infligido por «el régimen socialista» y «sus aliados cubanos», aunque no fue específico acerca de la colaboración cubana en materia médica y educacional en tierras bolivarianas.Expresó que Estados Unidos no participará en el nuevo compacto global sobre emigración, pues entiende que no deben regirse por un organismo internacional.Como parte de su discurso, que pareciera haber sido escrito en épocas de la guerra fría y que ignora de manera irrisoria sus propias palabras en referencia a la libertad y autonomía de cada país, afirmó que en todos lados el socialismo o el comunismo han producido «sufrimiento, corrupción y decadencia».«Todas las naciones del mundo deben resistir el socialismo y la miseria que trae a todos. En ese espíritu, pedimos a las naciones reunidas aquí que se unan a nosotros en el llamado a la restauración de la democracia en Venezuela», señaló.«Hoy estamos anunciando sanciones adicionales contra el régimen represivo, apuntando al círculo íntimo y a los asesores cercanos», indicó en referencia que en la mañana de este martes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció más sanciones contra el entorno del presidente Nicolás Maduro, apuntando a la primera dama, Cilia Flores, y también al líder chavista Diosdado Cabello.Con estas sanciones, todos los activos de esas personas en territorio estadounidense quedan congelados.Con anterioridad, ya el presidente estadounidense, en medio de la demagogia a la que tiene acostumbrado al mundo, había pedido que los países defendieran la soberanía contra el intervencionismo, al mismo tiempo que instaba a otros países presentes en la ONU a «aislar al régimen de Irán».Prometió imponer más sanciones a Teherán además de las que entrarán en vigor en noviembre.Además, Trump reafirmó el compromiso de su país con un «futuro de paz y estabilidad» en Oriente Medio y consideró que su decisión de reconocer Jerusalén como capital de Israel no daña el proceso de paz entre palestinos a israelíes. ¿Será eso probable?También reafirmó la política hegemónica de su nación con respecto a otras al asegurar que la política comercial proteccionista de Estados Unidos solo estará enfocada a ayudar a los «países amigos».«De cara al futuro solo vamos a dar asistencia extranjera a los países que nos respeten y francamente sean nuestros amigos», dijo.