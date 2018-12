Cuba no generó situación actual de Más Médicos, advierte Cancillería La Cancillería de Cuba advirtió hoy que la isla no es responsable por la situación actual del programa Más Médicos de Brasil, marcada por el fin de la participación de los galenos de la mayor de las Antillas en esa iniciativa.



'Primeramente, quiero reiterar que Cuba no generó la situación actual. La decisión tomada por nuestro país de no continuar participando en el programa Mas Médicos fue una decisión dolorosa pero necesaria, en tanto es una responsabilidad y una prioridad para Cuba garantizar la integridad física y la seguridad de sus colaboradores', precisó la funcionaria Yaira Jiménez.

De acuerdo con la directora de Comunicación e Imagen del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), la postura de La Habana responde al contexto imperante en Brasil, caracterizado por la incertidumbre y la dudosa profesionalidad del Gobierno electo.



La actitud irresponsable y la manipulación política de este tema fomentada por el presidente electo, Jair Bolsonaro, obligó a tomar una decisión que seguramente tendrá implicaciones para millones de familias brasileñas, sobre todo para esas familias de bajos ingresos, que viven en las zonas más pobres, apartadas geográficamente, en las comunidades con menos recursos, dijo en un canal de Youtube activado por el Minrex.



Jiménez expresó a nombre del Gobierno cubano solidaridad con las personas afectadas.



'La situación actual, bajo la cual se han creado circunstancias lamentables que hacen imposible la continuidad de la cooperación cubana en Brasil, es responsabilidad exclusiva del gobierno brasileño que asumirá funciones el próximo 1 de enero', insistió.



El 14 de noviembre, el Ministerio de Salud Pública de Cuba anunció la decisión de no seguir participando en Más Médicos, ante condicionamientos y amenazas de Bolsonaro, quien adelantó su intención de obligar a los galenos a la reválida del título y a la contratación individual, ignorando los acuerdos alcanzados.



A partir de manipulaciones mediáticas sobre lo ocurrido, la Cancillería activó el canal de vocería en Youtube, en el cual Jiménez afirmó la semana pasada que la colaboración cubana no responde a fines de lucro, ni al objetivo de imponer condicionamientos políticos.



Se trata de una cooperación basada en la solidaridad y el beneficio mutuo, marcada por el respeto irrestricto a la soberanía, la cultura, las leyes, la religión y la autodeterminación de los Estados, y no se utiliza como un instrumento político de injerencia, subrayó.



En los cinco años de Más Médicos, casi 20 mil galenos de la mayor de las Antillas atendieron a 113 millones de brasileños en zonas pobres e intrincadas, como las favelas y la Amazonía, lugares donde muchos de sus habitantes no habían recibido con anterioridad atención primaria.