Maduro ante despliegue naval norteamericano: “No se equivoquen con Venezuela”

El presidente Nicolás Maduro, advirtió la víspera que si Estados Unidos se atreve a agredir a Venezuela será derrotado por el pueblo.Durante una llamada telefónica al programa televisivo Con el mazo dando, el mandatario habló sobre las más recientes acusaciones de la Casa Blanca contra altos funcionarios del Gobierno bolivariano y las propuestas para establecer en el país “un Consejo de Estado transitorio” mientras se celebran elecciones, todo ello a cambio de suspender el bloqueo. Al referirse a esas acciones enfatizó, “la furia bolivariana no se detiene, no se equivoquen con Venezuela, lo digo suavecito (...) La furia bolivariana es capaz de llegar hasta el último rincón”. “A Donald Trump la ha dado la pepera, la locura como decimos aquí, de venir y va a salir derrotado en Venezuela y en América Latina”, puntualizó.Recordó que en medio de la situación que vive el mundo y la nación por el azote del coronavirus causante de la Covid-19, lo que se necesita es compañía, apoyo, solidaridad, ayuda humanitaria, no confrontación. 'Queremos paz sobre todo en esta época de pandemia. Yo le digo a los venezolanos y a los que nos escuchan en el mundo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha llamado a que cesen los conflictos. A que todos nos pongamos en función de cooperar', señaló.El jefe de Estado denunció además que la tripulación del Buque Resolute, que atracó en Curazao tras agredir al guardacostas venezolano Naiguatá, el pasado martes, se niega a permitir el acceso de las autoridades de esa nación. 'Quiere decir que hay un poder superior fuera de Curazao que no deja acceder a las autoridades para ver quiénes son las 160 personas (en el interior) e identificarlas (...) Alguien llamó del norte para prohibirlo', dijo.Manifestó que con esta acción se confirma la hipótesis de que “ese barco estaba siendo utilizado para traer mercenarios y con lanchas rápidas, civiles llegaran a alguna de las costas venezolanas para realizar ataques sobre unidades militares o sobre objetivos políticos”, dijo. De igual forma, ratificó su compromiso con la paz y agradeció a Curazao la información sobre la embarcación pirata.Por su parte, Rusia rechazó hoy las maniobras políticas de Estados Unidos contra Venezuela, incluidas las acusaciones de narcotráfico contra su dirección, en medio de la tragedia en el mundo por el coronavirus SARS CoV-2, causante de la pandemia Covid-19.Washington intenta aprovechar la situación de la Covid-19 para golpear definitivamente a Venezuela, comentó la vocera de la Cancillería rusa, Maria Zajarova, en un briefing en régimen online, en referencia a recientes acciones norteamericanas para bloquear aún más a Caracas.En especial, consideró totalmente ilógicos los anuncios para lanzar la mayor operación antidroga en 30 años con el anunciado propósito de castigar a infractores, entre los que Estados Unidos sitúa ahora a la dirección venezolana, la cual rechaza abiertamente esas acusaciones.Tal parece que en medio de la pandemia de Covid-19, Estados Unidos no tiene otra cosa en que dedicar su tiempo, declaró Zajarova, en clara alusión a la catastrófica situación epidemiológica del país norteño, donde solo ayer perecieron más de mil personas por el SARS CoV-2.La idea del golpe de estado en Venezuela continua fija en la mente de muchos políticos en Estados Unidos, afirmó la portavoz, quien también arremetió contra el bloqueo de la ayuda del Fondo Monetario Internacional a Venezuela y el acoso a los dirigentes de esa nación suramericana. Rusia se une a los llamados de personalidades de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos y varias naciones en el orbe para poner fin a los prejuicios políticos y promover la cooperación entre todos los estados frente a los estragos de la pandemia en el orbe.Zajarova destacó que incluso dentro de Venezuela surgen propuestas de la propia oposición para unir esfuerzos con el fin de combatir los efectos de la Covid-19.La vocera de la Cancillería rusa recordó los llamados hechos por el presidente Vladimir Putin en la reciente cumbre del Grupo de los 20 en régimen de videoconferencia, donde propuso crear una zona verde para el suministro de ayuda humanitaria y productos de primera necesidad.Putin se pronunció por una moratoria en la aplicación de sanciones en el orbe durante el combate contra la pandemia, pues se trata de un asunto estrictamente humanitario, para salvar vidas, algo que debe estar despojado de cualquier consideración o prejuicio político, subrayó. En ese sentido, la portavoz destacó la participación de Rusia en las gestiones en la ONU, junto a otras naciones, para hacer realidad la mencionada moratoria.