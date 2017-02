Exfuncionarios de EE.UU. presentan declaración contra orden de Trump

Varios exfuncionarios norteamericanos presentaron una declaración jurada contra la orden sobre inmigración firmada por el presidente Donald Trump, al considerar que esa medida hace al país menos seguro, informaron hoy medios locales.El grupo, integrado por 10 antiguos diplomáticos y altos funcionarios de seguridad, describió la directriz ejecutiva como 'mal concebida, mal implementada y mal explicada', difundió la cadena NBC News. Según el texto del afidávit, la orden no puede justificarse por motivos de seguridad nacional o de política exterior, ya que no cumple con su tarea declarada de proteger a la nación de la entrada de terroristas extranjeros.Desde el 11 de septiembre de 2001, ningún ataque terrorista en el país ha sido perpetrado por personas de las naciones mencionadas en la orden, agregaron los autores de la declaración, entre quienes se incluyen los ex secretarios de Estado John Kerry y Madeleine Albright.El documento, respaldado también por la exsecretaria de Seguridad Nacional Janet Napolitano y el exdirector de la CIA Michael Hayden, apuntó que, de hecho, muy pocos ataques contra territorio norteamericano desde esa fecha han sido vinculados con ciudadanos extranjeros.Los exfuncionarios instaron a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito a no restablecer la prohibición de entrada mientras se decide si el presidente tiene la autoridad legal o constitucional para emitir esa orden.Trump firmó el 27 de enero pasado la directiva que prohíbe por 90 días la entrada de personas de siete países mayoritariamente musulmanes, y bloquea por cuatro meses el programa de refugiados -en el caso de los sirios-, de manera indefinida.El viernes un juez de la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, consideró la medida inconstitucional y falló a favor de detener su aplicación en todo el país de manera temporal, hasta que se alcance una decisión definitiva en la materia.Luego la administración presentó un recurso ante Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, pero esa instancia rechazó la solicitud gubernamental de restablecer la prohibición de forma inmediata y llamó a las partes a defender sus casos este lunes.Según el Departamento de Justicia, los jueces no pueden tomar una determinación apropiada sobre la efectividad de la medida en la protección de la seguridad nacional sin la ventaja de los conocimientos actualizados sobre el tema.En ese sentido, cuatro de los autores del afidávit dijeron a la corte que estaban 'al corriente de la inteligencia activa con respecto a todas las corrientes creíbles de amenaza terrorista dirigidas contra los Estados Unidos.'