Llega la hora de las semifinales en Serie Caribe de Béisbol

Los enfrentamientos entre los Águilas de Mexicali contra los cubanos Alazanes de Granma y los venezolanos Águilas del Zulia ante los boricuas Criollos de Caguas harán estallar hoy las semifinales de la Serie del Caribe de béisbol.Llegó la hora de la verdad en el clásico caribeño. Todos los encartados en la lucha por el título saltarán con el cuchillo entre los dientes a la grama del Nuevo Estadio de los Tomateros de Culiacán, sede del evento. Matar o morir, no hay otra opción. La magia de las bolas y los strikes dictará sentencia. Los Alazanes tienen una exclusiva cita con la historia porque son el único equipo en liza que nunca conquistó el título de la Serie del Caribe.Para afrontar el vital desafío, el mentor de los cubanos, Carlos Martí, designó para tirar las serpentinas al derecho Lázaro Blanco, el mejor lanzador del club, quien se acreditó la victoria el pasado miércoles por 4-0 ante los Tigres del Licey, en el debut de Granma en la Serie del Caribe.Siempre estoy listo para la batalla. Desde hace días sabía que me tocaría lanzar la semifinal, estoy listo para lo que viene. Daré lo mejor de mí para darle el alegrón a Cuba, expresó Blanco a Prensa Latina.El tirador cubano deberá realizar una presentación de lujo para superar a los aztecas, que llegan al duelo de este lunes con sed de venganza luego de caer ayer por 0-4 ante los Alazanes en el último partido de la etapa clasificatoria.Los bateadores de Granma, liderados por Alfredo Despaigne, William Saavedra y Carlos Benítez, tendrán que descifrar los envíos del zurdo Miguel Peña, un serpentinero con varios años de experiencia en Ligas Menores de Estados Unidos.México -que hoy hará las veces de homeclub- y Cuba finalizaron en la segunda y tercera posiciones en la etapa clasificatoria de la Serie del Caribe, ambos con tres victorias y una derrota, idéntico balance que el líder Zulia (los lugares fueron definidos por el factor Balance de Calidad del Equipo (TQB, por sus siglas en inglés).La escuadra venezolana fue la gran beneficiada en el desempate porque al finalizar en el primer escaño sacaron cita en semifinales con los Criollos de Caguas, quienes apenas ganaron un partido y perdieron tres en las preliminares.Con seis jugadores de Grandes Ligas en su nómina, encabezados por Freddy Galvis, el Zulia persigue su tercera coronación en la historia de estas lides, tras las cosechadas en 1984 y 1989.Nosotros vinimos aquí a ganar, no hay más opciones, es ganar o ganar, declaró Galvis, uno de los torpederos latinos más destacados de la Gran Carpa, amparado en sus 20 jonrones y 17 bases robadas como jugador de los Philadelphia Phillies en 2016.Durante la fase preliminar, Venezuela venció a Puerto Rico con ajustado marcador 4-3, por lo que los pronósticos son bastante reservados en este enfrentamiento.Aquí no hay rival pequeño, hay que salir a jugar duro siempre, expresó recientemente el director del Zulia, Lipso Nava, sabedor del despertar ofensivo de los boricuas, que superaron por 10-2 a los dominicanos Tigres del Licey para sellar su clasificación a las semifinales.En realidad esa fue la única victoria de los Criollos en la lid, pero dos de sus tres derrotas fueron por márgenes cortos de una o dos carreras.Así, boricuas y venezolanos chocarán desde las 13:00 hora local, mientras aztecas y cubanos rivalizarán desde las 17:00 en el plato fuerte de la jornada, que atraerá a miles de aficionados al modernísimo estadio de Culiacán.