Arriba a Cuba crucero estadounidense Empress of the Seas por primera vez

El buque Empress of the Seas arribó en la mañana de hoy por primera vez a Cuba al atracar en la terminal de cruceros Sierra Maestra, muestra de la imagen favorable de la isla como destino.El barco, perteneciente a la compañía Royal Caribbean Cruises Ltd. con sede en Miami,-uno de los mayores operadores mundiales de este tipo de embarcaciones- es el segundo de la corporación en anclar en puerto cubano, y a bordo transporta mil 500 pasajeros. La llegada de esa embarcación da continuidad a las operaciones de cruceros estadounidenses, a pesar del cerco económico, comercial y financiero que Estados Unidos mantiene contra Cuba desde hace más de 55 años.En la ceremonia de recibimiento el corte de cinta estuvo a cargo por la parte cubana por el gerente general de Aries Transportes S.A, Angel Díaz; y por la extranjera por el vicepresidente de Operaciones de Hotel, Mark Tamis.Díaz expresó que el arribo de la nave constituye una posibilidad para aumentar las visitas de ciudadanos estadounidenses que deseen conocer la realidad cubana, su riqueza patrimonial, cultural y natural.Lamentó que estas solo puedan realizarse dentro de las 12 categorías que permite el Gobierno de Estados Unidos y no en calidad de turistas.Este año se prevé un alza de operaciones y debido a la infraestrucutra portuaria y el personal de alto nivel profesional será posible acometer la actividad con eficiencia y alto nivel de seguridad en la prestación de los servicios, ese a las limitaciones que impone el bloqueo, agregó.Por su parte, Tamis explicó la emoción latente en los más de 50 mil trabajadores de la firma lograr este primer viaje del Empress of the Seas, y pronosticó que aún faltan muchos por materializarse, además agradeció a las autoridades cubanas por la seguridad y la hospitalidad.Royal Caribbean Cruises Ltd. posee un programa de escalas al puerto de La Habana con los barcos Azamara Quest y ahora el Empress of the Sea.