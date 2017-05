Franceses votan en elecciones sin esperar grandes sorpresas

Sin esperar grandes sorpresas de las elecciones presidenciales, los parisinos acuden hoy a votar en una jornada distinguida por la calma y la certeza de que el candidato Emmanuel Macron tiene grandes posibilidades de llevarse la victoria.Así lo expresaron a Prensa Latina numerosos electores que se desplazaron esta mañana a sus colegios para ejercer el sufragio en el balotaje, mientras resulta llamativa la ausencia de tensiones con respecto a los resultados, a diferencia de lo sucedido en la primera vuelta. 'Está bastante claro que Macron debe ganar frente a (la ultraderechista) Marine Le Pen. Ahora todo es más seguro, en la primera vuelta fue diferente porque había 11 candidatos, y de ellos cuatro tenían posibilidades reales de obtener las mejores puntuaciones, por eso estábamos más intrigados', explicó un joven que planea pasar la tarde del domingo con sus amigos.A juzgar por lo que comentan los votantes al entrar o salir de los burós de voto, la mayor parte de los parisinos está apoyando a Macron, joven político líder del movimiento En Marcha, mientras resulta difícil encontrar personas favorables a Le Pen, representante del Frente Nacional (FN).De hecho, en la primera vuelta Macron se impuso en la capital con más de un 30 por ciento de los votos, mientras Le Pen apenas llegó a un cinco por ciento.Aunque algunos como Sophie, de 32 años, respaldan al líder de En Marcha desde la primera ronda, otros están votando por él en balotaje porque 'es el mal menor'.Jean-Louis, un señor que apoyó inicialmente al izquierdista Jean-Luc Melenchon, señaló no estar de acuerdo con el programa de gobierno del joven político por estar 'demasiado a la derecha', pero 'no tengo otra opción, porque el FN no es una opción'.'Al tener que decidir entre Macron y Le Pen pensé inicialmente en abstenerme, pero llevo muchos años votando y, al final, creo que es importante este voto en contra del FN'.Dadas las circunstancias, muchos habitantes de la capital de Francia esperan tranquilamente una victoria de Macron, a diferencia de la tensión vivida en elecciones precedentes que terminaron con resultados bien reñidos.En 2012 el socialista François Hollande ganó con un 51,64 por ciento frente al 48,36 del derechista Nicolás Sarkozy, quien en 2007 había resultado el vencedor con un 53,06 frente a Segolene Royal, que quedó con 46,94.Las últimas encuestas publicadas para el actual proceso electoral vaticinan una cómoda victoria de Macron con más de 20 puntos, lo cual contribuye al llamativo ambiente de poca incertidumbre.