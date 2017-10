Varios heridos por un atropello masivo en Londres, hay un detenido

Un coche se ha abalanzado sobre los peatones en la calle Exhibition, situada en el barrio londinense de South Kensington, donde se encuentran los museos de Historia Natural y el Victoria And Albert. Según la policía de la capital británica el suceso no se está tratando como un acto terrorista.La policía londinense ha acudido al lugar y asegura en un comunicado oficial que podría haber heridos entre los peatones, aunque reporteros de la BBC desplazados en la zona apuntan a que no parece haber heridos graves. Según informa la policía metropolitana de Londres, un hombre ha sido detenido en el lugar de los hechos, aunque no hay más detalles.El periodista británico, Patrick Greenfield, que también se encuentra en la zona, explica en su cuenta de Twitter que hay policías armados y algunos heridos están siendo atendidos en las ambulancias que se han desplazado hasta allí.La periodista Katie Hopkins ha compartido un vídeo en el que se puede ver a la policía reteniendo a un hombre en el suelo en el lugar de los hechos.