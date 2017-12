Explosión en terminal de autobuses de Nueva York, la más grande de EEUU

En pleno corazón de Manhattan, esta mañana de lunes se ha registrado una “explosión de origen desconocido” en la estación de autobuses situada de la confluencia de la calle 42 con la Octava Avenida, muy cerca de Times Square.La terminal es la mayor de Estados Unidos y el estallido ha desencadenado, según los testigos, escenas de pánico en plena hora pico. La policía de Nueva York informa de que hay un detenido, supuestamente originario de Bangladesh, y que de momento es el único herido en el incidente. “Un sospechoso está bajo custodia. Además de ese hombre, no hay heridos por ahora. Evitar el área”, tuiteó la policía de Nueva York.Las primeras versiones apuntan a que cargaba con una bomba casera que le hizo explosión. Otros medios señalan que hubo un segundo arresto y que hay más lesionados. La vinculación con un acto terrorista no ha sido confirmada por la policía.El estallido se produjo alrededor de las 7:45 a.m. en las cercanías de la estación de autobuses de Port Authority y del túnel que conecta con el metro.“Han sido dos explosiones seguidas y ha sonado como si viniera del metro”, ha afirmado Francisco Ramírez, un usuario, en declaraciones a CNN.Las primeras noticias indicaban que había varios heridos, pero versiones posteriores sostienen que hay uno solo, la persona que llevaba consigo el artefacto. Las heridas que sufrió no amenazan su vida y ha sido detenido por las fuerzas policiales, según fuentes policiales.Algunas fuentes indican que el sospechoso, un hombre joven de unos veinte años, llevaba consigo otro artefacto que no hizo explosión.La oficina de la Autoridad del Puerto sólo indicó que la instalación había quedado cerrada debido a un incidente policial.“Las líneas de metro A, C y E están siendo evacuadas. La información es preliminar, habrá más cuando esté disponible”, dice otro mensaje de la Policía en Twitter. Asimismo ha quedado interrumpido el servicio suburbano en varias líneas que conecta con la terminal de autobuses.Hasta ahora cientos de personas han sido desalojadas de la terminal. La Casa Blanca aseguró que el presidente Donald Trump ha sido informado del incidente.