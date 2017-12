Critican otorgamiento de Premio Sajárov a oposición venezolana

Organizaciones de solidaridad y diputados de la oposición en Alemania criticaron hoy la entrega del Premio Sájarov del Parlamento Europeo a representantes de la oposición venezolana.'La decisión de la presidencia del Parlamento Europeo de otorgar el premio -a pesar de las críticas de varios eurodiputados- a extremistas de la oposición venezolana es escandaloso y cínico', dijo Heike Haensel, vicepresidenta de la bancada del Partido de la Izquierda, en el parlamento alemán. Algunos premiados están identificados, y se hicieron 'conocidos' como los organizadores de protestas sangrientas, intentos golpistas, manifestaciones de homofobia y extremismo de la derecha, agregó la dirigente parlamentaria.'Difícil de superar por el cinismo es la afirmación del comité de premiación de que en Venezuela más de 130 miembros de la oposición han sido asesinados recientemente', añadió Haensel.En realidad cada víctima, una más entre los afectados, es también producto de la violencia opositora que ha quemado vivos a seguidores del gobierno y afectado también a transeúntes no involucrados en los hechos, recordó Haensel.'Debido a esta instrumentalización del Premio Sakharov apoyamos la petición de la Bancada de Izquierda en el Parlamento Europeo, GUE/NGL, de que el Parlamento en pleno decida en el futuro sobre la entrega del Premio y se aplique de nuevo el principio del consenso', concluyó.Mientras, la Red de Solidaridad con Cuba, una alianza de más que 40 grupos de solidaridad, alertó que uno de los premiados, Lorent Saleh, mantuvo contactos con grupos paramilitares colombianos y neonazis en Colombia.La Red de Solidaridad criticó también la presencia en el grupo de Antonio Ledezma, en vista de su responsabilidad en la represión del 'Caracazo' en 1989, con un saldo presumible de unos tres mil muertos. Ledezma y Leopoldo López, otro premiado, también participaron en un intento de golpe de Estado en 1989, informó la alianza en un comunicado de prensa.Los grupos de solidaridad destacaron -a la par- lo que consideran un doble rasero de los grupos conservadores europeos, y en general en Occidente, que apoyan a la oposición venezolana.'Los mismos políticos que critican los disturbios durante la cumbre del G20 en Hamburgo reciben ahora a opositores responsables de la violencia en Venezuela', comentó la Red de Solidaridad.Mientras, los eurodiputados de la delegación del partido español Izquierda Unida no estarán presente en el hemiciclo 'por los motivos que hemos ido explicando durante toda la legislatura', anunciaron.'Creemos que el Parlamento y la UE instrumentalizan este premio y lo usan como una herramienta para legitimar determinadas posiciones y decisiones en política exterior que consideramos erróneas y, en muchas ocasiones, no respetan ningún principio democrático', destacó la agrupación política.