Ciudadanos gana elecciones en Cataluña, pero independentismo obtiene mayoría

Los partidos independentistas alcanzaron la mayoría absoluta en las elecciones celebradas en Cataluña, cuando se han contado el 99 por ciento de los votos.Esquerra Republicana de Cataluña (ERC/ centro-derecha), Junts per Catalunya (JxC/ derecha) y la Candidatura de Unidad Popular (izquierda) suman 70 escaños en el Parlament, dos más que los 68 necesarios para tener mayoría. No obstante, el partido con más votos es Ciudadanos (centro-derecha), que suma el 25,36 por ciento de los electores, válidos para alcanzar 37 puestos. Es la primera vez que la agrupación liderada por Albert Rivera triunfa en la región donde fue fundada. El triunfo de los “naranjas” obedece, entre a otros elementos, a la caída de los partidos “tradicionales”. PSOE y PP.Las otras organizaciones que se oponen a la separación de la comunidad autónoma son el Partit dels Socialistes de Catalunya ( PSC/ centro-derecha), que ganó 17 puestos, CatComú-Podem (representantes de Podemos/ centro-izquierda) obtuvo ocho y el Partido Popular, entidad que gobierna España, se quedó en apenas tres escaños.Los pactos serán imprescindibles para formar cualquier gobierno y el partido de izquierda CUP seguirá decidiendo la gobernabilidad del bloque secesionista, pese a obtener solo el . Otra dificultad añadida es que hasta ocho diputados electos independentistas se encuentran en prisión o con una orden de detención, lo que les puede dejar en la práctica fuera del Parlament.Resultados electorales en CataluñaCiudadanos (Albert Rivera/ centro-derecha): 37 escaños; un millón 102 mil votosJunts per Catalunya (Carles Puigdemont/ derecha/ independentista): 34; 940 milEsquerra Republicana (ERC/ centro-derecha/ independentista): 32; 929 milPartido Socialista de Cataluña ( Pedro Sánchez/ centro-derecha): 17; 62 milCatComú-Podem (Pablo Iglesias/ centro-izquierda): 8; 323 milCandidatura de Unidad Popular (izquierda/ independentista): 4; 193 milPartido Popular (organización de Mariano Rajoy/ derecha): 3; 124 mil