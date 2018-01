Jeff Flake: No hay pruebas de ataques a diplomáticos estadounidenses en Cuba

El senador republicano Jeff Flake afirmó el sábado que las autoridades de Estados Unidos no han encontrado pruebas de que los diplomáticos estadounidenses en La Habana hayan sido víctimas de ataques con un arma desconocida.Flake, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, se reunió el viernes con altos funcionarios cubanos en La Habana. Habló con The Associated Press el sábado por la mañana. Los cubanos le dijeron a Flake que el FBI les ha dicho que sus agentes no han encontrado evidencia de que las misteriosas enfermedades sufridas por los diplomáticos estadounidenses hayan sido resultado de ataques, a pesar de que el gobierno del presidente Donald Trump ha descrito los incidentes como ataques.Flake agregó que los informes clasificados de los funcionarios estadounidenses le han dejado sin razones para dudar de la versión del gobierno cubano. Estados Unidos ha sacado a la mayoría de sus diplomáticos de La Habana en respuesta a los incidentes.Los funcionarios cubanos y del FBI no respondieron por el momento a las solicitudes de comentarios.