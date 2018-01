Cancilleres Celac-China inician deliberaciones en Chile

Los atractivos del poderoso intercambio comercial y la cooperación económica dejará atrás al menos por dos días las diferencias políticas, dentro del concierto de Latinoamérica para negociar con China.De tal forma, el canciller de Chile, Heraldo Muñoz recibe hoy a su homólogo chino, Wang Yi, en el pistoletazo de arrancada de la cita ministerial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) con el gigante asiático. En realidad hoy el encuentro se limitará a los intercambios entre Muñoz y Wang, junto con las primeras deliberaciones del cuartero de ministros de la Celac (El Salvador, Guyana, República Dominicana y Ecuador) con China y Chile. Expertos consultados por Prensa Latina señalaron que curiosamente el interés general de la región por consolidar sus nexos con el coloso asiático seguramente allanará el camino hacia acuerdos concretos.Como referencias a la cita de Santiago, vale recordar que el comercio entre China y Latinoamérica se ha multiplicado, con una tendencia al alza, confirmada por el presidente Xi Jinping, en su voluntad de doblar los guarismos en una década.China pretende que el intercambio se eleve a 500 mil millones de dólares en el curso de 10 años. En estos momentos es el segundo socio comercial de la zona, detrás de Estados Unidos, a excepción de los casos de Chile, Brasil y Perú.Los principales debates del foro Celac-China tendrán lugar el lunes, cuyos resultados se darán a conocer en una conferencia de prensa.Con Chile la relación es más que privilegiada. En 2015 vino a esta capital el primer ministro Li Keqian y un año después lo hizo Xi Jinping.La presidenta Michelle Bachelet fue invitada especial a la Conferencia Internacional de La Franja y la Ruta en mayo del pasado año, además de realizar una visita oficial en la cual conversó con todas las máximas figuras políticas y económicas de Beijing.Agroindustria e infraestructuras son dos ejes de cooperación que sin dudas estarán en las pláticas aquí, que insistirán en la iniciativa de La Franja y la Ruta que responde con dinamismo a tendencias opuestas de proteccionismo de Estados Unidos y otros.Estará también en funcionamiento el lunes el Comité Empresarial China-Celac, con la presencia de potenciales inversionistas de ambas partes.Más allá de simbolismos, Chile que tiene un tratado de libre comercio ampliado con Beijing, dará bombos y platillos a la apertura en Santiago de la oficina del China Council for the Promotion of International Trade-CCPIT, para promover el comercio exterior e inversiones.El jefe de la diplomacia chilena destacó que la cita reúnes a un conjunto de países que comparten los mismos retos. 'Aún tenemos que combatir la pobreza, darles a nuestros ciudadanos una mejor calidad de vida, y crear formas de participación de los diversos sectores', anotó.