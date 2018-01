Presenta Cuba en Angola la Melagenina plus para tratamiento de vitiligo

El director de Servicios Clínicos y de Investigaciones del Centro cubano de Histoterapia Placentaria, Ernesto Miyares, puso hoy al servicio de Angola la Melagenina plus, un medicamento efectivo en el tratamiento del vitiligo.Ya estuvo en Angola a través de la clínica cubana Meditex, pero ahora se presenta a la red pública de hospitales, precisó Miyares en declaraciones a Prensa Latina. Es el único país africano que cuenta con sus bondades, y se aplica con éxito en Brasil, República Dominicana, México, Nicaragua, Rusia, Ucrania e India, añadió el dermatólogo e hijo del creador del medicamento, Carlos Miyares, en la década del 80.Interrogado sobre las facilidades del producto, único de su tipo que se realiza con placenta humana, el médico expuso que tiene una efectividad del 86 por ciento, no tiene reacciones adversas y puede ser empleado en niños.El vitiligo es una enfermedad asintomática, no hereditaria, que tiene como principal trastorno el tema estético, y que mayoritariamente afecta el rostro, las manos, los pies y los genitales, en los que salen manchas de color blanco.Al referirse al número de envases necesarios para su curación, Miyares dijo que depende del área afectada. Hasta 10 por ciento de despigmentación, se requiere un frasco cada tres meses, ejemplificó.Con menos de 40 por ciento de la piel afectada, un tratamiento puede demorar de dos a cinco años, señaló el especialista, quien llegó a Angola la semana pasada para mostrar el producto.Miyares forma parte de una delegación del Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica (BioCubafarma) que presentará además el Heberprot-P, para el tratamiento de úlceras en el pie diabético.Entretanto, la dermatóloga angoleña Marilia Trinidad, del hospital Josina Machel-Maria Pia (donde se efectuó la presentación) mostró su esperanza en que la Melagenina plus otorgue resultados eficaces a los pacientes con la dolencia en Angola.Recibimos mensualmente una media de cinco enfermos, pero los tratamientos no son todo lo efectivo que deseamos, esperamos que ahora cambie eso, dijo Trinidad a Prensa Latina.