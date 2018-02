Más de un millón de personas firman contra el despilfarro de alimentos en Europa

Más de un millón de firmas contra el despilfarro de alimentos, se logró recoger este sábado en la mañana como parte de una iniciativa europa, según la página web chance.org.El documento pide que sea obligatorio para los supermercados de todos los países miembros de la UE donar los alimentos no vendidos a las asociaciones caritativas que lo reclamen en lugar de botarlos o destruirlos, como ya ocurre en Francia desde que se aprobó una ley en este sentido hace dos años. La petición fue lanzada simultáneamente en siete países: Alemania, Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia y Reino Unido.Las Iniciativas Ciudadanas Europeas, vigentes desde 2012, y el tratado europeo de Lisboa permiten hacer propuestas políticas a un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la UE procedentes de por los menos una cuarta parte de los 28 países miembros.De momento la petición tiene solo carácter simbólico, ya que no fue registrada en la web de la Unión Europea. Sin embargo, su principal promotor, el concejal francés Arash Derambarsh, la entregó cuando tenía 890.000 firmas al Comisario Europeo encargado de seguridad alimentaria, Vytenis Andriukaitis.Con un millón de firmas, sus impulsores esperan ahora convencer al presidente francés Emmanuel Macron para que presente un proyecto de directiva destinada a extender la ley francesa a toda la UE.“En 2018, confío en que este texto sea llevado por Francia a la mesa del Consejo Europeo” para obligar a toda la distribución alimentaria europea a participar en los esfuerzos contra el despilfarro, dijo Derambarsh a la AFP.“En el Elíseo me han dicho: ‘vamos a hacerlo en 2018′”, aseguró.En dos años en Francia, la ley permitió aumentar un 22% el número de comidas distribuidas por las asociaciones a las personas necesitadas, según Geneviève Wills, presidenta de la antena francesa del Programa Mundial de Alimentos, una agencia de la ONU que se ocupa de la seguridad alimentaria.