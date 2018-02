EE.UU. alista más represalias contra Venezuela, según canciller peruana

El secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, informó aquí al gobierno de Perú que proyecta tomar represalias contra Venezuela similares a las de la Unión Europea, reveló hoy la canciller peruana, Cayetana Aljovín.'Nos comentó acerca de posibles sanciones que están pensando ejecutar, y añadió que ya era el momento de comenzar a ver la posibilidad de sanciones, tal cual ha hecho la Unión Europea', dijo la ministra en una entrevista radial, El emisario del presidente norteamericano Donald Trump culminó ayer una visita de dos días a Perú, con una reunión con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien dijo que hablaron 'sobre lo que podemos para hacer que Venezuela vuelva a su ruta'.En esa línea, Aljovín insistió en la posición del Grupo de Lima, de imponer condiciones a las elecciones generales anunciados en Venezuela y dijo que si los comicios no se ajustan a lo que llamó 'estándares internacionales', el bloque no reconocería los resultados y hasta rompería relaciones con Venezuela.De otro lado, se abstuvo de comentar sobre la presencia del presidente Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas, hasta que el invitado comunique su asistencia oficialmente, en medio de una intensa campaña mediática y política que pretende marginar al gobernante bolivariano de la cita.Sin embargo, el excanciller conservador Eduardo Ferrero señaló que el gobierno peruano no puede impedir como país anfitrión la presencia del Maduro y solo puede darse una declaración adicional del Grupo de Lima sobre la situación venezolana.Según las normas diplomáticas, nadie puede impedir la presencia de un país invitado, ni prohibirla, ni obligar a Perú a que lo excluya, añadió en una entrevista televisiva sobre un pedido del derechista presidente del parlamento, Luis Galarreta, al gobierno, para que Maduro no participe en la reunión.La canciller Aljovín dijo el domingo último que, de confirmar el mandatario bolivariano su asistencia, el gobierno someterá la misma al análisis del Grupo de Lima.Mientras cuatro de las bancadas del parlamento promueven una moción para declarar persona no grata a Maduro, el vocero congresal del progresista Movimiento Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, se opuso a vetar al presidente de Venezuela, porque los gobernantes deben dialogar pese a sus diferencias.El vicepresidente centrista de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Víctor García Belaunde, señaló que, más allá de discrepancias con el gobierno venezolano, el gobierno no puede impedir que Maduro venga porque no se puede discriminar a nadie.El analista internacional Ã'scar Vidarte, señaló que la Cumbre de las Américas ofrece a Maduro el incentivo de darle la oportunidad de cuestionar en persona a Trump, aunque este no confirma aún su asistencia.Vidarte señaló que, si se cuestiona la presencia de Venezuela por criterios sobre democracia, también se podría cuestionar a Honduras -donde hay un gobierno elegido con fraude- u otros países sobre los que puede haber cuestionamientos.Entretanto, la representante en Lima de la oposición extrema al gobierno bolivariano, Paulina Facchín, lanzó insultos contra Maduro y anunció que organiza una protesta callejera para rechazar su presencia, de hacerse esa efectiva.