Quiroga y Pastrana son bufones de la OEA, advierte diplomático

El embajador de Bolivia en Cuba, Juan Ramón Quintana, calificó hoy de bufones de la Organización de Estados Americanos (OEA) a los expresidentes Jorge (Tuto) Quiroga y Andrés Pastrana por su participación en acciones desestabilizadoras contra la isla.Se trata de integrantes de un elenco de bufones que a través de la OEA cumplen a cabalidad el mandato desestabilizador del Departamento de Estado de Estados Unidos, advirtió en declaraciones a Prensa Latina, a propósito de la provocación ejecutada la víspera por ambos exmandatarios. Quiroga (presidió Bolivia de agosto de 2001 a agosto de 2002) y Pastrana (gobernó Colombia en el período 1998-2002) intentaron ingresar a Cuba por el aeropuerto internacional José Martí de esta capital para recibir un premio otorgado por una organización contrarrevolucionaria.En la isla, las autoridades le comunicaron que no eran bienvenidos y que debían regresar a su puerto de origen, a lo cual siguió un show mediático -calificado así por medios de prensa de la isla- de los expresidentes en las redes sociales para materializar su provocación.Se trata de un acto intolerable desde cualquier perspectiva y en Bolivia lo condenamos por la injerencia y la prepotencia que representa, afirmó Quintana.De acuerdo con el diplomático, Quiroga y Pastrana interpretan el papel que Washington les asigna en su empeño de atacar a revoluciones como las de Cuba, Venezuela y Bolivia, y a otros pueblos de América Latina.Vemos a expresidentes enrolados en este juego, actuando como vulgares marionetas del imperio, que no tienen ni escrúpulos ni decoro a la hora de cobrar gruesas sumas de dinero a cambio de actuaciones circenses, dijo.Quintana reiteró la solidaridad de su país con Cuba y aseveró que atacar a la mayor de las Antillas es atacar a los latinoamericanos.'Cualquiera que intente poner un dedo en Cuba está lastimando la dignidad y la soberanía de América latina y, por tanto, estaremos siempre vigilantes ante cualquier tipo de agresión', subrayó.Para el embajador boliviano, Quiroga, Pastrana y otros protagonistas de la cruzada no tienen lugar en la historia, ni mucho menos moral para hablar de libertad, democracia y derechos políticos.Acuden a estas provocaciones sujetos detestables, por la forma con la que gobernaron sus países, a los que entregaron al saqueo y a la voracidad de los capitales transnacionales; las violaciones de los derechos humanos que permitieron y la corrupción a la que llevaron a las élites, denunció.