Gran apoyo en redes sociales a marcha por control de armas en EE.UU. Mientras Washington DC y muchas otras ciudades estadounidenses están listas para acoger hoy la Marcha por Nuestras Vidas, las redes sociales se llenan de muestras de apoyo a esta acción que exige un mayor control de armas.



Etiquetas como #Marchforourlives, #Neveragain (nunca más), #Parklandstrong (Parkland fuerte), #Gunreformnow (reforma de armas ahora) y #NRABoycott (Boicot a la Asociación Nacional del Rifle) son algunas de las empleadas por usuarios de servicios como Twitter y Facebook para promover la movilización de este sábado.

La iniciativa, que podría reunir a medio millón de personas en esta capital, surgió de una idea de los sobrevivientes del tiroteo masivo ocurrido el pasado 14 de febrero en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, Florida, donde murieron 17 personas.



Esos adolescentes iniciaron un movimiento bautizado como Never again y llamaron a celebrar la marcha de esta jornada, una convocatoria que recibió gran respaldo nacional e internacional con la adhesión de jóvenes de todo el país y la ayuda de figuras del mundo de la política y el espectáculo.



Varios legisladores demócratas, como el líder de la minoría en el Senado, Charles Schumer, y los representantes Gwen Moore, Eric Swalwell, Paul Tonko y Sheila Jackson Lee, cambiaron su foto de Twitter por una con la etiqueta #Neveragain.



'La juventud nos guiará', dijo en el servicio de microblogging la congresista del partido azul Karen Bass, mientras el senador de esa fuerza política Brian Schatz manifestó que se reunió ayer con padres y estudiantes de la Marjory Stoneman Douglas, y que este sábado marchará por ellos.



Más allá de algunos miembros del Congreso, son miles los internautas que desde el mundo digital también exigen acciones para poner fin a los tiroteos masivos y enfrentar la violencia armada.



Varias personas que estarán presentes en la acción de este sábado compartieron en las redes sociales imágenes de los carteles y mensajes preparados para la marcha, en las cuales se leen textos como 'Tiempo de actualizar la Segunda Enmienda', en alusión al apartado constitucional que comprende el derecho a portar armas.



'Las madres demandan acción', 'Armas del siglo XXI, leyes del siglo XVIII', 'Protejan a nuestros hijos' y 'Desarmen al odio' son otras de las pancartas escritas para esta jornada y compartidas en Twitter.



Asimismo, muchos de los que asistirán al evento compartieron fotos de sus viajes a esta capital desde estados como Ohio, Nueva York, Rhode Island y Florida.



En Twitter se leen otros mensajes como 'Los estudiantes de Marjory Stoneman Douglas no son actores', en referencia a los ataques realizados por algunas figuras de derecha que cuestionan la legitimidad del movimiento.



Internautas de otras latitudes también enviaron expresiones de respaldo, como un usuario de Twitter que escribió: 'Buena suerte desde Escocia a todos los que estarán protestando en Estados Unidos, manténganse orgullosos y hablen en voz alta'.