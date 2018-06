Suspenden acciones de rescate por condiciones críticas en las zonas cercanas al volcán

En carrera contra la lluvia continúa hoy en Guatemala la búsqueda de víctimas de la erupción del volcán de Fuego en la zona cero de la tragedia, donde podrían ocurrir nuevas avalanchas de rocas y cenizas hirvientes.Los meteorólogos indicaron la presencia de una onda del este sobre el territorio nacional, lo cual complicaría aún más el trabajo de los socorristas, verdaderos héroes de esta batalla que es también contra el tiempo, a casi 72 horas de que el coloso mostrara su furia. Los rescatistas, en turnos de media hora, avanzan por un paisaje lunar, con toneladas de cenizas, de lo que fueran los poblados San Miguel Los Lotes y el Rodeo, del sureño departamento de Escuintla, el más golpeado y donde se acumula mayor cantidad de material incandescente.Se abren paso por 'caminos' construidos con pedazos de tablas y láminas de zinc que quedaron de las precarias viviendas en la falda del volcán como única opción de vida, hasta el punto de que muchos de los fallecidos no se movieron del lugar porque ya estaban acostumbrados al 'rugido' del Fuego.Pero el domingo pasado fue distinto, y en cuestión de minutos el material piroclástico (nube de cenizas o fragmentos de lava que circulan a través del aire y del vapor a altas temperaturas), corrió por las barrancas con tanta velocidad que solo dejó desolación y muerte a su paso.Oficialmente, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) aumentó la cifra de fallecidos a 75, pero más cadáveres siguen apareciendo conforme se avanza en el perímetro del desastre y se llega a lugares inexplorados.Desde el pasado lunes, la solidaridad entre los propios guatemaltecos crece no solo en las áreas cercanas a Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez (centro) sino también aquí en la capital.Escuelas, centros de trabajo, empresas privadas, organizaciones civiles y vendedores, entre otros muchos, recolectan víveres, medicinas y ropa para entregarlos a los centros de recepción de donaciones que florecen por doquier en la ciudad.'Dios contigo', 'Ánimo y esperanza', 'Compatriotras no desmayen' y 'Estamos con ustedes' son algunas de las frases que los guatemaltecos dejan grabadas en los empaques para expresar su apoyo a los damnificados en estas horas de dolor y luto.La víspera, una nueva erupción del volcán de Fuego en la tarde obligó a los socorristas a detener sus labores y el caos se apoderó de Escuintla ante el rumor de que fuera afectada directamente la cabecera departamental.Sin embargo, la Conred descartó esa posibilidad, aseguró que el área evacuada fue la aledaña a la ruta nacional 14, e hizo un llamado urgente a la calma.El ente adelantó también por primer vez un estimado de 192 desaparecidos, en tanto se mantiene en 1,7 millones los afectados.Según expertos, esta es la actividad volcánica más fuerte reportada desde 1974 por el coloso de Fuego, que comenzó a hacerse sentir desde la mañana del 3 de junio con caída de cenizas en municipios cercanos, hasta que en la tarde ocurrió la mayor expulsión de rocas, gases tóxicos, lodo y lava.