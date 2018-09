Cuba reafirma en Ginebra compromiso con cooperación Sur-Sur

Cuba ratificó ante la ONU en Ginebra su compromiso con la cooperación Sur-Sur como una expresión de solidaridad entre los pueblos y los países del área, informaron este jueves fuentes diplomáticas.En ocasión del Día de la Cooperación Sur-Sur de Naciones Unidas, el embajador de La Habana Pedro Luis Pedroso aseveró que la isla reconoce sus efectos positivos, que permiten desde perspectivas comunes intercambiar experiencias exitosas de soluciones propias a problemas compartidos. Al mismo tiempo, agregó, contribuyen a estrechar los vínculos económicos, sociales y culturales entre los países del Sur.De acuerdo con el diplomático, esa cooperación 'debe seguir guiándose por los principios del respeto a la soberanía nacional, la implicación nacional y la independencia, la igualdad, la no condicionalidad, la no injerencia en los asuntos internos y el beneficio mutuo'.Pedroso recordó que el gobierno de Cuba ha ratificado la voluntad de mantenerla a pesar de las dificultades que enfrenta el país como nación en desarrollo, con limitados recursos naturales y fuertes tensiones financieras, y afectado por el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos.En las últimas décadas, agregó, la nación caribeña ha cooperado con 186 países latinoamericanos, africanos y asiáticos.En este sentido, detalló que más de un millón de cubanos han prestado su ayuda solidaria en el exterior y mil 500 millones de pacientes han sido atendidos en consultas ofrecidas por las brigadas médicas cubanas.Asimismo, más de seis millones 500 mil vidas han sido salvadas, en tanto profesionales cubanos han realizado más de dos millones 800 mil cirugías para combatir la ceguera y otras afecciones oftalmológicas en 34 países de América Latina, el Caribe y África.En la lucha contra el analfabetismo, continuó, se ha cooperado con 30 países utilizando el método cubano 'Yo, sí puedo', lo que ha permitido alfabetizar más de nueve millones de iletrados.Tras enfatizar la importancia de la cooperación Sur-Sur, el embajador aseveró que ella no debe sustituir la cooperación Norte -Sur, que tiene otros orígenes y fundamentos.