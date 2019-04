Avanza Plan Nacional de Desarrollo hasta 2030, pese a tensa situación económica

A pesar de la tensa situación económica que afronta el país, marcada por el recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos, Cuba avanza en la concepción de su Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2030, mecanismo para la planificación de la economía a mediano y largo plazos.Alejandro Gil, ministro de Economía y Planificación, informó en la III sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) que esta hoja de ruta se dividió en tres etapas: 2019-2021, 2022-2026 y 2027-2030. En presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, y de Miguel Díaz-Canel, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, explicó que para el primer período se identificaron como sectores estratégicos el Turismo, la industria biotecnológica y farmacéutica, el electro energético –con énfasis en las fuentes renovables de energía-, los alimentos, los servicios profesionales en el exterior y la construcción.Señaló que es primordial el encadenamiento con estas actividades, y que en el aspecto de la infraestructura los esfuerzos deben centrarse en las telecomunicaciones e informática, las redes hidráulicas y sanitarias, así como el transporte y logística.Según Gil, en el primer trimestre del año, que forma parte de la primera etapa, se enfrentan fuertes restricciones financieras, atraso en pagos de algunas deudas y consecución de créditos previstos, lo cual impacta en la economía, incluyendo los niveles de actividad previstos en el plan.Como un problema fundamental al que urge prestarle atención señaló que no siempre se garantiza que las inversiones se puedan amortizar con su propio rendimiento.Además, dijo, no crecen las exportaciones con la dinámica requerida y no se alcanzan los niveles de inversión extranjera que se necesitan.Informó que no se logran los ingresos por divisas previstos en el primer trimestre y que se han adoptado medidas para afrontar el desabastecimiento de líneas económicas destinadas a la población.Tenemos que prepararnos para afrontar esta situación que puede incluso agravarse en los próximos meses, dijo.El Ministro destacó que se impone, para el presente año, buscar soluciones nacionales para respaldar las ofertas a la población y reducir la dependencia de las importaciones; potenciar los proyectos de desarrollo local, avanzar en el autoabastecimiento municipal e identificar las potencialidades de exportación.Subrayó la importancia de priorizar los encadenamientos productivos con el turismo, con la Zona Especial de Desarrollo Mariel, así como la venta a los cruceros.En la proyección del turismo hasta 2030 existe un incremento de la actividad turística que debe estar acompañado de un aumento de la oferta interna en aras de cubrir la demanda de este sector, sino el valor agregado que le deja a la economía es muy bajo, precisó.Explicó que se deben incorporar al Plan de la Economía todas las inversiones que permitan reducir las importaciones de alimentos y combustibles y anunció que se están estudiando medidas para avanzar en el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista.Para 2020 las premisas son ajustar el Plan a los recursos disponibles y no incrementar la espiral de endeudamiento pues, a su juicio, el país no puede aspirar a desarrollarse con deudas que no se es capaz de pagar.Llamó la atención no solo sobre la idea de incrementar las exportaciones, sino también de cobrarlas en tiempo, asegurar recursos para la demanda interna, garantizar encadenamientos productivos, siendo inclusivo con la inversión extranjera directa y las formas de gestión no estatal.Destacó que la prioridad en la asignación de los recursos será para la industria nacional.A decir del titular de Economía y Planificación, el país cuenta con fortalezas para enfrentar la situación actual, tales como el desarrollo del turismo, la biotecnología, la diversificación de las exportaciones y el desarrollo de la informatización.Estos elementos, dijo, nos permiten aseverar que seguiremos avanzando con paso firme para afrontar las adversidades actuales y futuras.Recordó que el General de Ejército Raúl Castro, en su discurso en el acto de Proclamación de la Constitución, expresó que frente al turbulento escenario se ha definido como prioridades la defensa y el desarrollo de la economía nacional, y que es preciso redoblar los esfuerzo para incrementar las producciones nacionales, en especial de alimentos, y elevar la eficiencia en el uso de los portadores energéticos.