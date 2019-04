Pompeo anuncia plena activación del título III de la Helms-Burton a partir del 2 de mayo

Minrex: Trump fue quien rompió diálogo sobre compensaciones

Asesor de Obama defiende política de acercamiento con Cuba

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, confirmó hoy que Estados Unidos levantará todas las restricciones existentes a la aplicación del polémico título III de la ley Helms-Burton, cuyo alcance extraterritorial viola la soberanía de terceros países interesados en hacer negocios legítimos con Cuba.“Con efectividad a partir del 2 de mayo, bajo el título III de la Ley Libertad (Helms-Burton), los ciudadanos estadounidenses serán capaces de entablar demandas contra personas que trafiquen con propiedades que fueron confiscadas por el regimen cubano”, refierió Pompeo en la red social Twitter. “Después de más de 22 años de retrasos, los estadounidenses finalmente tendrán la oportunidad de hacer justicia”, añadió.La Ley Helms-Burton fue diseñada para entorpecer la creciente inversión extranjera en Cuba tras la caída del campo socialista y la Unión Soviética a principios de los años 90.La legislación ampara incluso a los estadounidenses que tengan demandas certificadas contra Cuba, aunque no fuesen ciudadanos norteamericanos en el momento de la nacionalización, lo cual va en contra de la práctica internacional.Contrario a lo que se asegura, la ley se aplica en su totalidad desde 1996, incluido el título III. Todos los presidentes desde entonces lo que han limitado es la posibilidad de que los tribunales norteamericanos se pronuncien sobre casos al amparo de ese acápite, lo cual se utiliza ahora como método de chantaje y presión por parte de la administración Trump.“Cualquier persona o compañía haciendo negocios en Cuba debería atender a este anuncio”, dijo Pompeo en breves declarciones en el Departamento de Estado, lo que hace indicar que no habrá excepciones contra ningún país o compañía en la aplicación de demandas.En otro tweet, Pompeo refirió que el título III fue suspendido por administraciones anteriores con la esperanza de que Cuba haría una “transición a la democracia”.Pero la razón de fondo para la suspensión del polémico título, de acuerdo con los propios gobernates estadounidenses, fue evitar una avalancha de demandas en los tribunales estadounidenses al amparo de una ley poco clara, que expone a Washington a contramedidas por parte de socios tradicionales como la Unión Europea, Canada y México.La nueva medida de agresión, que entrará en vigor el 2 de mayo, refuerza la aplicación del bloqueo, afecta los deteriorados vínculos bilaterales y expande los efectos extraterritoriales de las medidas de agresión norteamericanas contra Cuba.El aumento de la agresividad estadounidense contra La Habana responde a la agenda anticubana de personajes como el senador Marco Rubio, el asesor de Seguridad Nacional John Bolton, y Mauricio Claver-Carone, quienes han secuestrado la política de la administración Trump hacia Cuba y América Latina.Ordenar:La subdirectora de Estados Unidos de la cancillería cubana, Johana Tablada, ofreció en Facebook sus valoraciones sobre el anuncio de que Washington se dispone a la plena activación de la Helms-Burton:Ya el secretario de Estado Mike Pompeo anunció decisión aplicar a su máxima capacidad aberración jurídica, violatoria Derecho Internacional del Título III de la Ley Colonial contra Cuba Helms Burton.Aún no se ponen de acuerdo si por fin este golpe bajo a nuestro pueblo y comunidad de estados soberanos es porque Cuba colonizó a Venezuela, o por las compensaciones de las que Estados Unidos no quiere hablar ni resolver bilateralmente o porque Cuba es una amenaza.Todos son pretextos escandalosamente falsos, burdos e ilegales. Y como actúan solos, solos se van a quedar en su abuso irracional contra el heroico pueblo de Cuba.En esta historia larga de mentiras el mundo sabe bien que Cuba no invade, ni interfiere en asuntos internos , ni tiene bases militares, ni tropas ni reprime, ni tortura ( solo hay tortura en territorio cubano ilegalmente ocupado por EEUU en la Base Naval de Guantánamo).No pueden admitir error grave y chapucero cometieron al subestimar voluntad pueblo venezolano, deben culpar a alguien por eso y de paso encontrar un pretexto para cumplir sus más trasnochados y frustrados anhelos de reconquista de Cuba.La verdad es que no les interesa resolver nada con Cuba, tuvimos 3 rondas con gobierno Obama de compensaciones y este gobierno las suspendió, no les interesa preservar nada de lo que tomó décadas de trabajo a ambos países lograr, y mucho menos avanzar en otra cosa que no sea el camino sucio hacia la ruptura relaciones y la destrucción de uno de los países con mejores indicadores sociales del hemisferio para que todos sepan quien manda en las Américas.Uno de los principales asesores del mandatario demócrata Barack Obama en los temas relacionados con Cuba, el viceasesor de Seguridad Nacional Ben Rhodes, defió este miércoles en Twitter la política de acercamiento emprendida por la anterior administración demócrata hacia La Habana.“La definición de la locura: pensar que 60 años de un embargo (bloqueo) totalmente fracasado es mejor que dos años de apertura mayoritariamente respaldada por los pueblos de Cuba y Estados Unidos“, escribió Rhodes en la red social twitter.El secretario de Estado de la administración Trump, Mike Pompeo, criticó el deshielo entre La Habana y Washington, que permitió la firma de 22 acuerdos en beneficio de ambas partes, al anunciar este miércoles nuevas medidas de cerco económico contra Cuba.

Congresistas estadounidenses: Anuncio de Trump sobre Cuba aislará más a Washington



El representante Eliot L. Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, emitió un comunicado criticando la postura norteamericana de permitir la plena activaci´no de la Helms-Burton:



“El rechazo del presidente Trump a más de dos décadas de consenso bipartidista sobre una pieza clave de la política de los Estados Unidos hacia Cuba aislará aún más a los Estados Unidos de nuestros aliados latinoamericanos y europeos y disminuirá nuestra capacidad para promover la democracia en Cuba y Venezuela. Lamentablemente, esta decisión no hará nada para resolver los reclamos de propiedad de los Estados Unidos en Cuba, un objetivo importante hacia el cual debemos continuar esforzándonos.



“Los presidentes Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama renunciaron al Título III de la Ley Helms-Burton durante tanto tiempo porque concluyeron acertadamente que perjudicaría los intereses estadounidenses, las empresas estadounidenses y el pueblo cubano. También dañará nuestras alianzas con aliados clave, incluidos Canadá y la Unión Europea, al abrir otro frente en la guerra comercial de Trump, ya que expone a Estados Unidos a los litigios en la OMC. Los perdedores en la última ronda de la diplomacia de vaqueros de Donald Trump serán los estadounidenses que sufrirán las consecuencias reales de las medidas comerciales de represalia.



“Y, hay consecuencias muy serias de esta decisión en nuestra cooperación con los aliados en apoyo de la democracia en Venezuela. En lugar de comprender el impacto de la acción de hoy en nuestros socios, la Administración de Trump ha optado por aislarse de aquellos en la UE y en las Américas con quienes debemos coordinar. Insto al presidente a que reconsidere esta decisión poco aconsejable y la herida autoinfligida”.



La Unión Europea y Canadá no reconocerán los fallos en EE.UU. sobre la Helms-Burton



La Unión Europea y Canadá han anunciado este miércoles que no reconocerán las sentencias que puedan dictarse en Estados Unidos contra intereses europeos o canadienses en Cuba, después de que Washington haya decidido reactivar ley que permite llevar a los tribunales del país a empresas extranjeras que operan en la isla.



“La Unión Europea y Canadá consideran que la aplicación extraterritorial de medidas unilaterales en Cuba son contrarias al Derecho internacional, estamos determinados a trabajar juntos para proteger los intereses de nuestras compañías”, han anunciado en una declaración común la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini; la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström; y la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland.



En este sentido, aclara la nota citada por Europa Press, la respuesta de la UE y Canadá se enmarcará en el contexto de la Organización Mundial del Comercio (OMC), pero también supondrá “prohibir la aplicación o reconocimiento en la UE y Canadá de sentencias extranjeras basadas en el Título III”.



De este modo se refieren a la disposición de la ley estadounidense de Helms-Burton de 1996 que contempla sanciones para los países que mantienen relaciones económicas y comerciales con Cuba.



En virtud de un acuerdo de 1998, Washington se comprometió a derogar el Título III de la norma para evitar que empresas o particulares en Estados Unidos pudieran denunciar en los tribunales de su país a la Unión Europea o empresas europeas que operen en la isla caribeña.



La última prórroga de las derogaciones fue aprobada el pasado abril por las autoridades estadounidenses y caducará el próximo 1 de mayo, a pesar de que tradicionalmente los aplazamientos han sido por periodos mayores, de seis meses.



Horas antes de que se formalizara la decisión de Washington, la Unión Europea informó de que había advertido a la Administración de Donald Trump de su “firme oposición” a la medida y de que estaba “preparada para proteger” los intereses europeos en sus relaciones con Cuba.



Esta advertencia fue trasladada formalmente la semana pasada al secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, en una carta firmada por la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, y la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, que no ha tenido respuesta hasta la fecha, según han indicado a Europa Press fuentes comunitarias.



Canadá: Revisaremos todas las opciones en respuesta la decisión de Estados Unidos



La Ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, emitió hoy la siguiente declaración con respecto a las empresas canadienses que operan en Cuba y la decisión de los Estados Unidos de aplicar plenamente el Título IIIÂ Helms-Burton:



“Canadá está profundamente decepcionada con el anuncio de hoy. Revisaremos todas las opciones en respuesta a esta decisión de los EE. UU”.



“Desde que Estados Unidos anunció en enero que revisaría el Título III, el Gobierno de Canadá se ha comunicado regularmente con el gobierno de los Estados Unidos para expresar nuestras preocupaciones sobre las posibles consecuencias negativas para los canadienses, que son de larga data y bien conocidas por nuestros socios de Estados Unidos.



“Me he reunido con el Secretario de Estado de los EE. UU., Mike Pompeo, para apuntar esas inquietudes. Funcionarios canadienses y estadounidenses han tenido discusiones detalladas sobre la Ley Helms-Burton y la Ley de Medidas Extraterritoriales Extranjeras de Canadá. También he discutido este tema con la Unión Europea.



“He estado en contacto con empresas canadienses para reafirmar que defenderemos completamente los intereses de los canadienses que realizan negocios e inversiones legítimas con Cuba“.



Abel Prieto: El imperio fracasará ante un pueblo que ha sabido resistir todas las agresiones



El intelectual cubano y director de la Oficina del Programa Martiano, Abel Prieto, aseguró que los Estados Unidos fracasará en su nueva agresión contra Cuba al aplicar plenamente el título III de la Helms-Burton.



“El Imperio, en su versión más soberbia y belicosa, refuerza el cerco vs Cuba en el aniversario de la invasión de Girón”, refirió Prieto. “Como en abril de 1961, como a lo largo d estos 60 años, fracasarán ante un pueblo que ha sabido resistir, unido, todas las agresiones”.



España respaldará a sus empresas en Cuba



El presidente de España, Pedro Sánchez, interviene en el encuentro del Comité Empresarial Cuba-España. Foto: Irene Pérez.



El gobierno español “respaldará absolutamente” a las empresas españolas legalmente establecidas en Cuba frente a las consecuencias de la decisión de Estados Unidos de “resucitar” la ley Helms-Burton que impide el comercio con Cuba.



Así lo afirmó este miércoles la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, donde expresó su confianza en que la Unión Europea (UE) también apoyará a las empresas afectadas.



“El Gobierno de España va a estar absolutamente respaldando a las empresas españolas en Cuba y entendemos que la UE va a respaldar, junto a España, a esas empresas que tienen sus actividades comerciales, legítimas y bien organizadas en Cuba y en otros países”, aseguró la ministra citada por la agencia EFE.



Al término de la rueda de prensa, fuentes del Ejecutivo español subrayaron que “España defenderá a las empresas e intereses españoles en todos los países del mundo, incluido Cuba”, y que el Gobierno “rechaza enérgicamente la Ley Helms-Burton” y pedirá a la UE que acuda la Organización Mundial del Comercio para denunciarla.



España es el país con más empresas sucursales y mixtas en Cuba, con más de 200 firmas, entre ellas grandes compañías del sector hotelero, con importantes contratos de gestión de instalaciones en ese campo, o empresas de mensajería.



La Comisión Europea aseguró este miércoles que “está preparada” para proteger los intereses de las empresas de la UE activas en Cuba, a la vez que reiteró “su fuerte oposición a la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales que considera contrarias al derecho internacional”.



Borrell: Activación del título III de la ley Helms-Burton podría tener “consecuencias negativas” para los intereses de la UE



El show de Bolton en Miami será a la 1:00 de la tarde



Para este miércoles a la 1:00 de la tarde está programado un discurso de Bolton en la ciudad de Miami, que supuestamente estará dedicado a habalr sobre la política de su país hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua.



“Encantado de anunciar que el 17 de abril me uniré a la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos en Miami para dar un discurso sobre los importantes pasos que está dando el Gobierno para afrontar las amenazas a la seguridad relacionadas con Cuba, Venezuela y la crisis democrática en Nicaragua”, escribió Bolton en su cuenta de Twitter.



“¿Será que invitará a los 600 000 cubanos viajaron a Cuba en 2018 o a los 5 o 6 cavernarios como él que siguen engañando a Trump con el cuento del voto cubano a favor de la política de línea dura ?”, se preguntó irónicamente en Twitter la subdirectora de Estados Unidos de la cancilleía cubana, Johana Tablada.



La agresión contra Cuba va en contra de la opinión de la mayoría de los estadounidenses, incluida la comunidad cubana en ese país.



La mayoría de los cubanoamericanos en el condado estadounidense de Miami-Dade apoya políticas de acercamiento a Cuba como las adoptadas por la administración de Barack Obama (2009-2017), según una encuesta reciente.



Su presencia en Miami coincidirá con el aniversario 58 del inicio de la invasión mercenaria por la Ciénaga de Zapata, el 17 de abril de 1961, la cual fue derrotada por las fuerzas revolucionarias encabezadas por Fidel Castro en poco más de 60 horas.



Cuba rechaza declaraciones de Pompeo



El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó el anuncio del secretario de Estado Mike Pompeo sobre la activación del título III de la Ley Helms-Burton, mendiante un mensaje en la red social twitter.



“Es un ataque al Derecho Internacional y a la soberanía de #Cuba y de terceros Estados”, añadió.



“Agresiva escalada de EE.UU contra Cuba fracasará. Como en Girón, venceremos”, refirió Rodríguez Parrilla.



La subdirectora de Estados Unidos de la cancillería cubana, Johana Tablada, destacó por su parte el aislamiento de los Estados Unidos en su política de agresión contra Cuba.



“Y como actúan solos, solos se van a quedar en su abuso irracional contra el heroico pueblo de Cuba”, señaló en un mensaje de Twitter acompañado de la captura de pantalla con la última votación contra el bloqueo en la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que 191 países rechazaron la postura de Washignton.



El director general de Estados Unidos del Minrex, Carlos Fernández de Cossío, aseguró recientemente a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular que la Ley Helms-Burton en su totalidad, y no solo el título III, constituye la descripción más integral de la manera con que el imperialismo enfoca su relación con Cuba.



“Queda descrito cómo Washington tiene un propósito de tutelaje, como si Cuba fuera un territorio bajo su dominio”, dijo.



Señaló que la ley descansa en un conjunto de mentiras sobre Cuba, entre las que destacó dos en específico: La primera es que Cuba constituye una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y que las nacionalizaciones llevadas a cabo al triunfo de la Revolución fueron ilegales e indebidas.



Señaló que, contrario a lo que se asegura, la ley se aplica en su totalidad desde 1996, incluido el título III.



El único título que no se ha aplicado es el título II, dedicado a organizar un gobierno de transición al agrado de Estados Unidos, porque primero sería necesario el derrocamiento de la Revolución.



Mafia anticubana celebra decisión de Trump



lliott Abrams, John Bolton, Mike Pompeo, Marco Rubio y Mauricio Claver-Carone, los ‘halcones’ de Trump. Diseño: France 24



El aumento de la agresividad estadounidense contra La Habana responde a la agenda anticubana de personajes como el senador Marco Rubio, el congresista Mario Díaz-Balart, el asesor de Seguridad Nacional John Bolton, y Mauricio Claver-Carone, quienes han secuestrado la política de la administración Trump hacia Cuba y América Latina.



El grupo celebró la noticia de que la administración Trump se dispone a activar plenamente el título III de la Helms-Burton.



“Aplaudo rotundamente al presidente Trump y su administración por esta decisión audaz y valiente sobre este tema de importancia histórica”, aseguró Díaz-Balart.



“El presidente Trump y su administración han demostrado una notable solidaridad con el pueblo cubano y las otras víctimas del régimen”, continuó el congreista por la Florida de origen cubano. “La decisión sin precedentes de dejar de ejercer la autoridad de suspensión y permitir que las demandas avancen, marca un momento decisivo en la historia de Cuba“.



“Siempre pelearemos por la libertad del pueblo cubano”, aseguró John Bolton por su parte, tras señalar que Estados Unidos está “advirtiendo” a las autoridades cubanas.



El senador por la Florida y antiguo gobernador, Rick Scott, también se alegró del aumento de la presión contra Cuba.



“Aplaudo la decisión de implementar el título III de la Helms-Burton”, escribió en Twitter. “Debemos hacer todo lo posible para remover a los socialistas y dictadores en América Latina y restaurar la libertad y la democracia”.  Â