Emplear todas las alternativas para solucionar el deterioro de las vías

Como una prioridad definió el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el uso que debe hacerse de los ferrocarriles en el país, aprovechando las inversiones que en ellos se han hecho, para transportar la menor cantidad posible de cargas por carreteras, muchas de las cuales presentan un elevado nivel de deterioro.Si bien al concluir el 2018 más de 9 mil 800 kilómetros de vías de interés nacional recibieron mantenimiento, tales cifras no satisfacen las necesidades que se contabilizan en el país y se vuelve cada vez más urgente buscar maneras de hacer diferentes, que permitan rescatar un mayor número de vías. De ahí que, al examinar este lunes el desarrollo del Programa de Viales, el Jefe de Estado cubano insistió en la necesidad de hacer uso de todas las tecnologías de que disponemos para el mantenimiento y reparación de las vías, incluidas las estrategias locales que puedan ponerse en práctica y permitan dar respuestas desde la comunidad a sus propios problemas.Según explicó Raúl Díaz Guadarrama, director del Centro Nacional de Vialidad, para que no continúe el deterioro, corresponde a las entidades constructoras de los territorios ejecutar con sistematicidad actividades imprescindibles como el restablecimiento de cunetas, el recrecimiento de paseos y la limpieza de alcantarillas.Asimismo, destacó que al cierre del pasado año se concluyeron importantes objetos de obra como el puente sobre el río Toa, en el municipio guantanamero de Baracoa, y se reconstruyó el puente sobre el río Zaza, en la provincia de Sancti Spíritus, fuertemente dañado por las intensas lluvias ocasionadas por la Tormenta Tropical Alberto en el territorio.En tal sentido, el Presidente Díaz-Canel indicó examinar con intencionalidad todos los viales que se haya determinado pueden recibir algún tipo de impacto producto a fuertes lluvias asociadas a eventos meteorológicos, lo cual constituye una garantía en la sostenibilidad de las estructuras, afectadas en ocasiones por caudales de agua mucho mayores de los que fueron diseñadas para soportar.Por otra parte, el Director del Centro Nacional de Vialidad aseguró que en el Plan del 2019 y hasta el 2030 se mantienen como inversiones priorizadas las asociadas al desarrollo de la cayería norte del país y de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, así como obras de interés turístico y otras en el ámbito económico-social.Además, se pone énfasis en el mejoramiento de la señalización en las vías y continúan las actividades relacionadas con el sellado de grietas, pavimentación, fresado y reparación de puentes y alcantarillas, fundamentalmente en la Autopista Nacional y la Carretera Central.Buscar alternativas constantemente para no perder terreno en la recuperación de las vías es un reto, por ello el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros exhortó una vez más a aprovechar al máximo los recursos de que dispone el país para mejorar las infraestructuras viales, cuyo estado dista mucho de ser el idóneo. Emplearlos con eficiencia y objetividad constituye una garantía para avanzar con calidad en las acciones diseñadas y que deberán adaptarse a las condiciones actuales en que se desempeña nuestra economía.