Papa nombra como Cardenal al Arzobispo de La Habana Juan de la Caridad García Rodríguez

El Papa Francisco informó este domingo que el próximo 5 de octubre habrá un Consistorio para la creación de cardenales en el Vaticano y anunció el nombre de los 13 nuevos purpurados, entre los que se encuentra el Arzobispo de La Habana Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez.El anuncio fue realizado por el Pontífice al finalizar el rezo del Ángelus de este 1 de septiembre. En concreto, se trata de 10 nuevos cardenales electores en un futuro Cónclave y de 3 prelados más que serán miembros del Colegio Cardenalicio, pero que por motivos de edad, no votarían en el próximo Cónclave de elección del Sumo Pontífice.Los nombres de los nuevos cardenales electores en un futuro Cónclave que el Papa Francisco anunció son:Mons. Miguel Ángel Ayuso Guixot, Presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, (67 años, España).Mons. José Tolentino Mendoça, Bibliotecario de la Santa Romana Iglesia, (53 años, Portugal).Mons. Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, Arzobispo de Jakarta (69 años, Indonesia).Mons. Juan de la Caridad García Rodríguez, Arzobispo de San Cristóbal de La Habana (71 años, Cuba).Mons. Fridolin Ambongo Besungu, O.F.M. Cap, Arzobispo de Kinshasa (59 años, República Democrática Del Congo).Mons. Jean-Claude Höllerich, Sj, Arzobispo de Luxemburgo (61 años).Mons. Alvaro L. Ramazzini Imeri, Obispo de Huehuetenamgo (72 años, Guatemala).Mons. Matteo Zuppi, Arzobispo de Bolonia (63 años, Italia).Mons. Cristóbal López Romero, Sdb, Arzobispo de Rabat (67 años, Marruecos).P. Michael Czerny, Sj, Subsecretario de la Sección Migrantes del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, (73 años, República Checa-Canadá).Además, el Pontífice eligió a dos arzobispos y un obispo mayores de 80 años y por ello cardenales no electores, por “su servicio a la Iglesia” y son: Mons. Michael Louis Fitzgerald, Arzobispo Emérito De Nepte (82 años, Túnez); Mons. Sigitas Tamkevicius, Sj, Arzobispo Emérito De Kaunas (80 años, Lituania) y Mons. Eugenio dal Corso, Psdp, Obispo Emérito de Benguela (80 años, Ángola).“Recemos por los nuevos cardenales, para que, confirmando su adhesión a Cristo, me ayuden en mi ministerio de Obispo de Roma para el bien de todo el Santo Pueblo fiel de Dios”, exhortó el Papa.