Díaz-Canel participa en la XVIII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados

El Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, preside la delegación cubana que participa en la XVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), con sede en Azerbaiyán.Acompañan al presidente Rodrigo Malmierca Díaz, ministro de Comercio Exterior e Inversión extranjera; Alba Soto, directora de Europa del MINREX, entre otros funcionarios. Será la tercera ocasión en que la cita magna de los No Alineados se celebre en el continente europeo. Belgrado, la capital de la antigua Yugoslavia, fue la sede fundacional en 1961, y lo volvió a ser en 1989 en la IX cumbre.La de Bakú tiene como lema “Defendiendo los Principios de Bandung para asegurar una adecuada y concertada respuesta a los desafíos del mundo contemporáneo”.El Movimiento de Países No Alineados tiene su antecedente originario en la Conferencia de Bandung, celebrada en Indonesia en 1955, que reunió a 29 jefes de Estado de la primera generación postcolonial de líderes sobre todo de países de Asia y África.En esa conferencia se enunciaron las bases que deberían gobernar las relaciones entre las naciones grandes y pequeñas, conocidos como los Diez Principios de Bandung.Dichos principios fueron adoptados posteriormente como los principales fines y objetivos de la política de “no alineación”, que se entiende como activa ante los retos para las naciones del Sur.Son lineamientos que Cuba, fundadora del Mnoal, apoya. El presidente de la isla caribeña, Miguel Díaz-Canel llegó la víspera para participar en la reunión de mandatarios.También está aquí el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien entregará la presidencia del Movimiento asumida por Venezuela en el 2016 en Isla Margarita, durante la XVII cumbre.El mandatario iraní, Hassan Rohani, cuyo país al igual que Cuba y Venezuela está sometido a castigos unilaterales por parte de Estados Unidos, llegó ayer a Bakú.También lo hizo el presidente de Ghana, Nana Ado Dankwa, y el primer ministro de Malasia, Mahatir Mohamad, entre otros dignatarios.Hoy el presidente venezolano entregará la presidencia del Mnoal al jefe de Estado de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, cuyo país la desempeñará durante los próximos tres años.La cumbre tendrá lugar en el monumental Centro de Congresos; su sala plenaria tiene capacidad para tres mil 500 personas. Además dispone de otros 17 recintos para reuniones.Según el vicecanciller azerbaiyano, Ramiz Dasanov, unos 250 periodistas están acreditados para cubrir las incidencias de este foro de los países del Sur.