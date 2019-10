Presidente de Cuba pide unidad del Mnoal y condena bloqueo de EE.UU.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llamó hoy a la unidad para fortalecer el Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) y denunció el refuerzo del cerco estadounidense contra su país al intervenir en la XVIII Cumbre de la referida organización.Díaz-Canel Bermúdez propuso a las participantes en el evento del Mnoal a alinearse, pero solo en torno a nuestros consensos: No por la guerra, sí por la paz, no por hegemonismos, sí por el multilateralismo, no por la injerencia, sí por la soberanía, declaró. Además, el jefe de Estado cubano defendió un alineamiento por el no por la exclusión, y sí por la inclusión, no por el odio, sí por la solidaridad, no por el control del mundo entre poderosos, sí por la verdadera libertad y la democratización de la ONU y las relaciones internacionales.Solo la unidad podrá salvarnos, afirmó el mandatario cubano, quien recordó que llegó a Bakú después de recorrer más de 11 mil 300 kilómetros, rompiendo el cerco del bloqueo, que en los últimos meses se ha recrudecido brutalmente.Los graves desafíos actuales, nos exigen retomar el papel que, como el movimiento que agrupa a la mayoría del planeta, le corresponde a los No Alineados en la arena internacional, destacó el mandatario.Ante el abierto desprecio de Estados Unidos y otros gobiernos por los justos reclamos de las naciones del Sur; ante la obscena politización de los derechos humanos y el irrespeto flagrante al derecho de los pueblos a decidir su sistema político, socioeconómico y cultural, otros podrán ser indiferentes. Nosotros no, comentó el estadista cubano.El mandatario agradeció al Movimiento No Alineado su histórica posición de condena y rechazo al bloqueo de más de cinco décadas contra nuestro país y a la Ley Helms-Burton, de marcado carácter extraterritorial.Tal política criminal es el principal obstáculo a nuestro desarrollo, pero también es una expresión del irrespeto de la gran potencia por los derechos humanos de los cubanos, el Derecho Internacional y el libre comercio, afirmó el presidente en la sesión plenaria del Mnoal.Contra toda lógica humana de convivencia en el respeto a las diferencias, el bloqueo se recrudece por día. Apenas pasa una semana sin que se anuncien nuevas medidas de estrangulamiento a nuestra economía, denunció el jefe de Estado caribeño.Como los piratas de otras épocas, el actual gobierno de los Estados Unidos ha extendido su política de cerco hasta el mar, persiguiendo y sancionando con saña a empresas, buques y navieras que participen en el transporte de combustible a Cuba, destacó el dirigente de la isla.No cederemos ante las amenazas y las presiones y no renunciaremos al empeño de avanzar en nuestro proyecto de construcción de una nación próspera y sostenible. Más próspera y más sostenible, mientras más libre, independiente, socialista y soberana, subrayó el mandatario.