16 mil fuegos artificiales iluminarán La Habana el día de su cumpleaños 500

16 mil fuegos artificiales iluminarán La Habana el día de su cumpleaños 500Un espectáculo de más de 16 000 fuegos artificiales, a cargo de una compañía canadiense, será el broche de oro el próximo 16 de noviembre para la gala por el Aniversario 500 de la capital cubana, según ha confirmado a Prensa Latina el maestro Frank Fernández.



El diseñador Georges Wade y otros expertos de laÂÂ Fireworks FX han «conspirado» junto al prestigioso músico cubano para esta especial ocasión, en la que música y pirotecnia irán de la mano, y en que el compositor se empeñará en entregar una pieza de alta calidad compositiva que transmite elementos de la identidad cultural de su país.

«Quería que la música no fuera solo un piso, un sostén; más bien intento establecer un diálogo entre la belleza plástica que provocan los fuegos artificiales y la sonoridad, incluida las explosiones, aunque obviamente la música debe estar un poco por encima del ruido de los estallidos», explicó Fernández a Prensa Latina.



Aunque no nació en La Habana, la capital fue un sueño a conquistar y una vez aquí, con apenas 15 años, le abrió un horizonte casi infinito de posibilidades y se convirtió en toda una escuela para el músico que luego ganaría una beca de estudio en el Conservatorio Chaikovski de Moscú, en Rusia.



«Nunca pensé que me fuera a sentir tan contento de poner música a los fuegos artificiales y la verdad que no fue un propósito, ni moda, ha sido una causalidad, porque en mis sueños no estaba eso. Todo lo ha propiciado La Habana», consideró el padre de la escuela pianística cubana contemporánea en entrevista con PL.



«La luz de La Habana para mí es muy especial. El milagro de Eusebio Leal con su labor restauradora del Centro Histórico de La Habana Vieja me llena de placer, así como la diversidad cultural de esta ciudad, algo que pocas capitales tienen, no solo de Latinoamérica, sino del mundo», apuntó.