Presidente de Cuba llamó defender la unidad e integración de América Latina

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llamó hoy a defender la unidad e integración de América Latina, frente a los intentos de imponer políticas neoliberales alineadas con los intereses de dominación de Estados Unidos.En su cuenta en Twitter, el mandatario plasmó; Nuestra América Latina. Hay que defenderla desde la unidad, y la integración del neoliberalismo y de los afanes colonizadores del imperio. Díaz-Canel adosó a su mensaje un enlace con un artículo del fraile dominico brasileño, Frei Betto, publicado en el portal de Internet Cubadebate, donde afirma que tras una década de reducción de la pobreza y la desigualdad en la región, esos índices vuelven a resultar preocupantes, debido a la evasión fiscal y el recorte de programas sociales.Para Betto, el continente no tendrá futuro mientras no alcance la justicia fiscal, es decir, el impuesto progresivo (quien más gana, más paga), la reducción de la corrupción y el aumento de los gastos en políticas sociales.De acuerdo con el intelectual brasileño, América Latina vive un proceso de reempobrecimiento que no se deriva solo de factores económicos, sino también de recortes de políticas sociales.Esta, afirmó, es una realidad que sufren especialmente en países donde han ocurrido golpes parlamentarios, como Honduras, Paraguay y Brasil, y en aquellos que en los últimos años han sido gobernados por presidentes neoliberales, como Argentina y Chile.En su artículo, Betto recuerda que actualmente 210 millones de personas, el 30 por ciento de la población de esta área geográfica, vive entre la pobreza y la miseria.