Ministro de Salud: “La calidad, seguridad y satisfacción de la población continuará siendo la premisa”

El ministro de Salud Pública Dr. José Angel Portal Miranda reconoció hoy los principales resultados de la salud cubana durante el año 2019, en un acto realizado en el Ministerio de Salud Pública.Portal Miranda afirmó que el período que concluye muestra progresos en los principales indicadores, como resultado de la consolidación del Sistema Nacional de Salud, el desarrollo integral de los programas del sector y la aplicación permanente de los avances de la ciencia. Durante el 2019, se ratificó a la salud pública como un derecho de todas las personas, tal y como fue declarado en el Artículo 72 de la Constitución de la República, aprobada el pasado 24 de febrero.En este año que se culmina se fortaleció el Programa del Médico y Enfermera de la Familia, incrementándose las consultas realizadas en la Atención Primaria de Salud, con 89 millones (dos millones 899 mil 46 más que en el año anterior). Este resultado incide positivamente en la disminución de los casos atendidos en los servicios de urgencia de policlínicos y hospitales.Se realizaron un millón 199 mil cirugías, cifra más alta de la historia, que representó el 103,4% de lo planificado y 39 mil más que en el 2018.Se realizaron 32 millones 500 mil consultas de estomatología, 500 mil más que en el año anterior, y se continuraon incrementando el número de cirugías maxilofaciales realizadas.En el 2019 se garantizó una cobertura de vacunación por encima del 98%, lo que permitió proteger a la población infantil contra 13 enfermedades, y se mantienen eliminadas 14 enfermedades infecciosas. Otras nueve no constituyen problemas de salud por presentar tasas inferiores a 0,1 x 100 mil habitantes. Se redujo la mortalidad prematura en la población menor de 60 años por enfermedades del corazón, cerebro-vasculares y diabetes mellitus.Al cierre de este año se alcanzó la cifra de 510 implantes cocleares, acumulados desde los inicios del programa.Un mérito para nuestro país y para el Sistema Nacional de Salud fue la ratificación, por la Organización Mundial de la Salud en septiembre pasado, de la condición de país libre de transmisión materno-infantil del VIH y la sífilis congénita, otorgada a Cuba en el 2015 como primer país del mundo.Como parte de los resultados del Programa Materno Infantil se logró disminuir la mortalidad materna, no así con el indicador de mortalidad infantil, que se estima que cierre este año con una tasa de 5 por cada mil nacidos vivos. En el Programa de Atención a la Pareja Infértil se reportó un notable incremento con la obtención de más de 6 mil embarazos (2 mil 213 más que el año anterior).En los servicios de rehabilitación se cumple en un 112% el plan de consultas del año, lo que equivale a un millón 737 mil consultas, 195 mil 319 más que en el año anterior.Como parte de las acciones para la atención a la dinámica demográfica en la Isla, se desarrollaron en el año tres nuevos servicios de Geriatría, sumando un total de 53 servicios de esta especialidad, con mil 63 camas destinadas a ello, 53 camas más que al cierre del 2018.En este sentido, resultó significativo la inauguración en la Habana Vieja, del Centro de Atención al Alzheimer y otros trastornos cognitivos, así como de la primera Unidad para Evaluación del Desempeño Físico en las personas mayores.De igual modo se incrementó el número de camas en los 155 hogares de ancianos, para un total de 12 mil 419, así como dos nuevas casas de abuelo, para un total de 295.Más de 973 mil adultos mayores se incorporaron a los círculos de abuelos durante este año. Se crearon 29 Departamentos de Salud Mental, lo que permitió alcanzar un total de 178 en todo el país.Este año representó el noveno año consecutivo en el cumplimiento del Plan de Donaciones de sangre al 100%, realizando más de 409 mil donaciones.Durante el año 2019, se incrementaron a once las modalidades terapéuticas de la Medicina Natural y Tradicional reguladas en Cuba, con la introducción de la Ayurveda y la inauguración del primer centro para estos tratamientos en el CIS La Pradera.

El plan de producción de fito y apifármacos en los Centros de Producción Local de Medicamentes al cierre de diciembre se cumplió al 101%.Â

Fueron certificados tres Centros de Producción Local de las provincias Santi Spíritus, Las Tunas y Holguín con la entrega del autorizo de producción por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED), sumando 13 en todo el territorio nacional.



Durante el año 2019Â se graduaron 8 mil 98 nuevos profesionales de las diferentes carreras de las Ciencias Médicas, lo que posibilitó que Cuba alcanzara la cifra de más de 100 mil médicos activos, representando 9 médicos por cada mil habitantes.



En la categoría de cursos de posgrado se alcanzó la matrícula de las especialidades más alta de la historia, con 30 mil 894 residentes en 64 especialidades, y se han promovido desde finales del pasado curso escolar a categoría docente superior mil 835 profesores, 490 más que en el curso anterior.



Durante el año creció el número de Doctores en Ciencia en el sector: 1201 en Ciencias específicas, mientras que 38 son Doctores en Ciencias. De los 5 mil 139 especialistas de segundo grado del país, 603 se encuentran en proceso de formación doctoral y hay un total de mil 543 profesionales en diferentes etapas de este proceso.



En el 2019 se acreditaron siete nuevas carreras, cuatro con la categoría de excelencia, dos certificadas y una calificada, lo que suma un total de 37 carreras acreditadas en todo el territorio nacional.



El desarrollo de la Ciencia y la Innovación tecnológica durante el 2019 continuó fortaleciéndose con la ratificación de 37 entidades. Se encuentran en ejecución cinco Programas Nacionales de Investigación y sus centros gestores, así como 3 mil 108 proyectos de investigación, destacándose que más del 60% se desarrollan en la Atención Primaria de Salud y 333 de ellos tienen un alcance nacional.



Están encausados 118 ensayos clínicos en toda la Isla, alrededor del 50% de ellos están relacionados con las primeras cuatro causas de muerte en Cuba.



Es válido señalar que se obtuvieron 475 servicios científicos tecnológicos y mil 600 resultados científico-técnicos, de ellos más del 80% reportan un impacto económico que supera los 10 millones de pesos.



En el proceso de categorización de investigadores, efectuado en el año 2019, participaron 707 nuevos profesionales, para alcanzar la cifra de 4 mil 973 investigadores en el sector de la salud. Es meritorio destacar la certificación, por una organización europea, del Laboratorio de Genética Molecular del Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras.



La batalla para el control del mosquito continuó siendo la tarea más importante durante el 2019 para lograr la estabilidad epidemiológica del país. Se continuaron fortaleciendo las acciones de promoción de salud y prevención de enfermedades a todos los niveles del sistema, incrementándose las actividades comunitarias, así como la visibilidad de mensajes de salud en los medios de comunicación masiva y las redes sociales. No se reportó transmisión de Zika, Chikungunya, y Fiebre Amarilla, y se logró el control del Dengue.



A pesar de la intensa e injuriosa campaña contra la colaboración médica cubana que el gobierno de los Estados Unidos ha desplegado desde el pasado año, se firmaron en Cuba 27 instrumentos jurídicos bilaterales con 23 países. Fueron atendidas en instituciones de Sistema Nacional de Salud 687 delegaciones, integradas por más de siete mil directivos y funcionarios, de ellos 2 mil 808 de los Estados Unidos.



En el campo de las estadísticas de salud, se actualizó e implementó el Sistema de Información Estadístico Complementario de Salud para el año 2020, y se avanza en la informatización de los subsistemas.



La informatización en el sector de la Salud ha constituido uno de los principales programas impulsados durante el año 2019. Se actualizó la Estrategia de Informatización en el Plan de Desarrollo y el uso de las Tecnología de la Informática y las Comunicaciones (TIC), con alcance hasta el 2030.



Uno de los proyectos enmarcado en el proceso de informatización en el sector, es el Sistema de Gestión Hospitalaria, proyecto de telemedicina, enfocada hacia el telediagnóstico, la teleradiología y la teleconsulta, lo que permite el intercambio entre instituciones nacionales, que ha obtenido satisfactorios resultados durante este año, situándose en la avanzada el Hospital Hermanos Ameijeiras.



Hasta la fecha, 82 instituciones de salud han implementado la aplicación Galen Clínicas, que abarca la informatización total en estos centros de los registros médicos y estadísticas. Se comenzó la prueba piloto para el uso de las historias clínicas digitales en el Hospital Universitario Manuel Fajardo de La Habana.



Al cierre de este año, los 128 hospitales del país ya poseen acceso de conexión a INFOMED, así como todas las Universidades de Ciencias Médicas.



El Programa por la Eficiencia a nivel de las unidades de salud fue ampliamente impulsado, logrando una adecuada implementación del Presupuesto asignado para el año. Se destacaron entre las acciones realizadas la recuperación de mobiliario clínico y no clínico y el proceso de recuperación de equipos de climas y otros.



Como parte del Programa de Reparación y Mantenimiento se estima cerrar el año con la culminación de 7 mil 725 objetos de obras, para un 102% cumplimiento del plan, de ellas 5 mil 528 destinadas al primer y segundo nivel de atención médica.



“Los resultados alcanzados demuestran el potencial humano, profesional y tecnológico con que se cuenta, el que se ha consolidado en estos años de Revolución al servicio del pueblo“, expresó el Ministro de Salud Pública.



Para el año 2020 se trazan nuevos retos y tareas para continuar potenciando a la salud cubana como un referente para el mundo. Portal Miranda ratificó que se continuará compartiendo la entrega, compromiso, sacrificio y solidaridad, en el combate permanente de nuestro pueblo y gobierno, para el logro de mejores indicadores de salud de la población. La calidad, seguridad y satisfacción de la población con los servicios de salud continuará siendo la premisa de trabajo del Ministerio de Salud Pública.