¡Matanzas campeón del béisbol en Cuba!

Nunca en la historia de las 58 series nacionales anteriores se pudo escuchar ese grito en la boca de los aficionados: ¡Matanzas Campeón!Jamás nadie con esas ocho letras en el pecho se subió a lo más alto del podio en todos estos años. Con la victoria este sábado de los Cocodrilos ante los Toros camagüeyanos 11-2, las maldiciones y los hechizos se hicieron humo.Hacia otras tierras se han marchado de súbito aquellos demonios irreverentes, acrecentados en los últimos ocho campeonatos domésticos, que los acompañaron durante 29 largas temporadas, después del triunfo de los increíbles Henequeneros.En su tumba se estremecen hoy los restos de glorias deportivas y gente de pueblo que no pudieron vivir este momento, mientras esa gran marea roja de aficionados, que se mantienen en este mundo hambrientos de triunfos, se regocija en su frenesí por calles y avenidas yumurinas a ritmo de rumbas interminables.Un jonronazo de César Prieto en el mismo primer episodio fue un buen presagio para los Cocodrilos. El despertar de Erisbel Arruebarruena sacando otra esférica del parque lo confirmó una entrada más tarde y un gran racimo de seis anotaciones en la sexta entrada fue suficiente para completar la hazaña, destacando a Eduardo Blanco con sencillo impulsor de dos carreras, y la dupla Santos-Camero con sendos dobletes remolcadores.Mientras tanto, un Noelvis Entenza agigantado lanzó seis capítulos inmaculados como en sus mejores días y, aunque se fue a la banca en el séptimo con dos carreras limpias a sus récords, logró una de las victorias más importantes de su carrera deportiva.Yosimar Cousin encajó el revés al regalar par de boletos y soportar los dos estacazos de vuelta completa en apenas un episodio de labor.Ni el estelar Yariel Rodríguez, ni los pinareños Frank Luis Medina e Isbel Hernández, pudieron en esta jornada detener el empuje de los nuevos campeones nacionales.El aplauso para Armando Ferrer que, además de recibir su corona de laureles, inscribe su nombre en los libros de récords con el mérito de ser el primer director que logra trasladar a un equipo desde el fondo de la tabla de posiciones hasta el lugar cimero.Un guiño en la distancia también para Jesús Figueroa y Víctor Mesa, quienes plantaron la semilla y confeccionaron a mano las armas y herramientas para lograr esta anhelada conquista.A los protagonistas, Cocodrilos de raza y refuerzos, que han puesto el nombre de la provincia en todos los titulares y han llenado de gloria ese territorio de nuestra geografía insular, gracias en nombre de la familia beisbolera y que disfruten al máximo su merecido triunfo: ¡Matanzas campeón!Un triunfo de todosUna Matanzas que no cree en la mala suerte, un timonel con ángel ganador y un equipo que sale al terreno bajo la filosofía de la dinámica de grupo. Por fin llegó el año de la Atenas de Cuba en la pelota cubana. Tras casi tres décadas cumple su sueño.“Ha sido un trabajo en conjunto con la dirección que escogí y ya se ve el fruto. Para este juego confié en Entenza, tras reunirme ayer con el colectivo técnico y revisar sus estadísticas frente al equipo de Camagüey.“Hoy por la mañana le dijimos a los muchachos que jugaran sin presión, pues teníamos mucho que ganar, poco que perder y veníamos arrastrando el lugar 16. Esa fue la mentalidad.“Muy contento con el resultado, se lo dedicamos a todo el pueblo cubano. Se ha brindado un buen espectáculo y felicitamos al cuerpo técnico de Camagüey.“Siempre confié en Arruebarrena. Los fanáticos decían que lo quitara del line-up, lo dejé y mira la reacción. El éxito del conjunto puede estar también en la presencia de tantos peloteros de otros territorios.“En cuanto a los refuerzos debemos destacar a Yamichel Pérez y a César Prieto. A la gente de Matanzas: decirle que nos espere y un saludo para nuestras máximas autoridades. El próximo paso es luchar porque sea la provincia más productiva del país.“Estaré al frente de la selección yumurina hasta que tenga salud. Si comparara esta victoria con la del año 91, les diría que la disfruté bastante como coach, pero ahora la satisfacción es mayor.“Este es el día más importante de mi vida. En 2017 con Granma eliminé a Matanzas, entonces ayer sobre las 10 o11 de la noche supe que pitcharía este crucial encuentro y me enfoqué en el éxito como para compensar lo que hice hace tres años.“Muy tranquilo estuve sobre el box, siempre con el objetivo de caminar el partido y de no fallarle al pueblo matancero ni a mi familia. Soy de estos momentos decisivos.“No vine a Matanzas a buscar nada, llegué aquí con un solo objetivo: ser campeón.“Ya me considero matancero y si me quieren en esa provincia, ahí estaré. Soy guerrero y estaré donde me quieran. Gracias a Matanzas subo otra vez a los más alto de la pelota cubana”.“Mucho tiempo se comentó que Yera no ganaba en finales y ya llevo dos años consecutivos siendo campeón. Eso lo decía el público porque no me dejaban pitchear. Ahora que me dejan, hice el trabajo que se necesitaba. Este triunfo se lo dedico a mi familia, en especial a mi mamá que siempre me apoyó y al "Chino" Arias”.“Hace años que soñábamos con este campeonato. Le agradezco al público que ha venido a apoyar nuevamente. Este triunfo es para la gente que me quiere”.“Quiero decirle al pueblo de Camagüey que esté orgulloso de su equipo. Quisiera enviar un saludo a Yosimar Cousin a quien quiero como a un hermano. Ellos dieron batalla hasta el final. Estoy muy feliz de ganar mi primer campeonato con solo 20 años”.“Hace 29 años que estamos esperando esto. Hemos trabajado mucho y con tremendo sacrificio. Luchamos desde el principio hasta el final y aquí está el resultado: Matanzas campeón”.“Esta victoria es un logro de mucho tiempo. Quería antes de retirarme ser campeón con Matanzas y lo logré. Ahora mi meta es llegar a las 200 victorias. Este es mi penúltimo año y ganar la serie es lo más grande que me ha pasado en la vida”.“Estoy muy contento, le dimos al pueblo de Matanzas el alegrón que se merecía. Somos campeones, logramos el objetivo”.