Aerolíneas estadounidenses buscan preservar servicio aéreo hacia Cuba

Aerolíneas norteamericanas abogarán ante el congreso por preservar el servicio aéreo regular reinaugurado entre Estados Unidos y Cuba en agosto de 2016, difundió hoy el portal digital The Hill.De acuerdo con esa página web, especializada en temas legislativos, el año pasado diferentes compañías aéreas comenzaron a presionar a Washington en relación con la apertura de viajes comerciales hacia la isla por primera vez en más de 50 años. En febrero de 2016 los dos países firmaron un Memorando de Entendimiento que permite realizar vuelos regulares directos entre Estados Unidos, La Habana y otros nueve destinos con aeropuertos internacionales en el país caribeño.Varias aerolíneas, entre ellas Delta Air Lines, American Airlines y JetBlue Airlines Corp, recibieron en junio siguiente la autorización del Departamento norteamericano de Transporte para los vuelos directos a la nación caribeña, los cuales se iniciaron el 31 de agosto.Sin embargo, indicó The Hill, los defensores de los viajes esperan ver un mayor esfuerzo de cabildeo por el tema este año, en medio de las preguntas sobre la postura que adoptará la nueva administración con respecto al rumbo de las relaciones con Cuba.Las aerolíneas no cesarán sus actividades de promoción relacionadas con la isla, pero van a cambiar su estrategia de centrarse en buscar más concesiones para concentrarse en preservar lo que tienen, manifestó John Kavulich, presidente de Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba.Al mismo tiempo, The Hill indicó que obtener una ruta de vuelo no es el único obstáculo enfrentado por las compañías, pues los trayectos a la nación antillana permanecen sujetos a numerosas restricciones.Si bien el gobierno de Barack Obama (2009-2017) amplió las posibilidades de viaje para los cubano-americanos, así como para varios grupos comprendidos en 12 categorías específicas, el turismo sigue prohibido como parte del bloqueo impuesto por Washington a la isla hace más de medio siglo.Por eso el presidente de la organización Engage Cuba, James Williams, consideró que las firmas aéreas han sido clave para promover el levantamiento de ese cerco económico, comercial y financiero, al cual considera una política fallida.Con el nuevo servicio comercial directo restablecido a 10 ciudades cubanas, esperamos que la industria aérea continúe presionando por cambios que eliminen las restricciones arbitrarias a viajar a Cuba, agregó el titular del grupo que promueve acciones en Estados Unidos contra el bloqueo.Pero la industria podría enfrentarse a batallas aún más duras este año, consideró The Hill, al recordar que se desconoce qué hará la administración de Donald Trump con el camino abierto el 17 de diciembre de 2014, cuando ambas naciones anunciaron el inicio del proceso para normalizar sus relaciones.Como resultado, Kavulich espera que las aerolíneas aumenten sus esfuerzos de cabildeo, especialmente con los legisladores que representan su sede o que son escuchados por el presidente, en un esfuerzo por convencerlo de que mantenga los servicios actuales.