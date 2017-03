Inicia reparación a la vía en el tunel de la Bahía de La Habana

La Comisión Provincial de Seguridad Vial de La Habana informa a la población y, en particular, a los conductores de vehículos, que con motivo de mantenimiento a la vía en el interior del Túnel de la Bahía en el sentido Cabaña–Habana, que ejecutara la Empresa Provincial de Viales, se hace necesario la aplicación de medidas para la circulación vial de la siguiente forma:A partir del viernes 24 de marzo desde las 7:00 a.m. y hasta el domingo 26 del presente mes, a las 8:00 de la mañana, se utilizará el sentido Habana–Cabaña en doble sentido de circulación, autorizándose a transitar solo para ómnibus del transporte público, del transporte obrero, los Taxis Ruteros (Cooperativa) y vehículos de Régimen Especial, los cuales deberán extremar las medidas de precaución y disminuir la velocidad. El resto de los usuarios podrán utilizar como vías alternativas los siguientes itinerarios:–Malecón, Calle G, Carlos Manuel de Céspedes, Vía Blanca.–Vía Blanca, Anillo del Puerto, Calle Fábrica o 1ra. de Regla, Ave. del Puerto.–Calle San Lázaro, Ave. del Puerto, Fábrica, Vía Blanca.La Comisión reitera a los conductores prestar la debida atención al control del vehículo, evitar el parqueo en lugares no autorizados, así como mantenerse atentos a las orientaciones de los agentes de la autoridad y a la señalización correspondiente, con el fin de evitar aglomeraciones innecesarias de vehículos y la ocurrencia de accidentes del tránsito. De igual forma ofrece disculpas por las molestias e inconvenientes que pudieran ocasionar la aplicación de estas medidas.