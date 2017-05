Maduro llama a Constituyente por la paz, y opositores a violencia

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó este lunes a una Asamblea Nacional Constituyente que modifique el Estado y el ordenamiento jurídico-político, mientras los líderes de la oposición llamaron a desconocer esta propuesta con acciones en la calle.Maduro llamó a una Constituyente para lograr la paz y el diálogo en el país, al amparo del artículo 347 de la Constitución el cual señala que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder originario, lo que le permitirá a la clase obrera transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico. A través del voto directo y secreto de los ciudadanos de esa nación se elegirán unos 500 constituyentes que modificarán la Carta Magna de 1999, promulgada luego de un gran proceso constituyente convocado por Hugo Chávez, reorganizarán el Estado y esto permitirá incluir los numerosos programas sociales de la Revolución en el ordenamiento jurídico del país.La convocatoria de Maduro responde al rechazo de la oposición al diálogo, y llega como piedra angular para blindar a la Revolución bolivariana tras los intentos del Parlamento opositor de recortar fondos a los programas sociales, desaparecer otros, o entregar las más de un millón 600 mil viviendas construidas por el Gobierno a administradores privados.Nueve temas vitales para Venezuela centrarán el proceso constituyente: la necesidad de paz, el perfeccionamiento del sistema económico, constitucionalizar las misiones sociales, la ampliación del sistema de justicia, y la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, y las nuevas formas de la democracia participativa y protagónica.A estos temas se suman la defensa de la soberanía nacional, la integridad de la nación y el rechazo al intervencionismo, así como también el carácter pluricultural de la Patria, y los derechos sociales, culturales, educativos, laborales y tecnológicos de la juventud.Por último la necesidad de incorporar mediante la Constituyente el quinto objetivo del Plan de la Patria, que contempla la preservación de la vida en el planeta.Sin embargo, la oposición, aupada en la Mesa de la Unidad Democrática que hasta hace poco pedía una Constituyente, contradictoriamente ha salido a convocar a sus correligionarios a desconocer esta convocatoria que tildan de “farsa política”.“Sigue el golpe de Estado continuado. Lo que convocó Maduro no es una Constituyente sino una prostituyente”, manifestó el diputado y ex presidente de la Asamblea Nacional en desacato, Henry Ramos Allup, dirigente de Acción Democrática, uno de los protagonistas del Pacto de Punto Fijo que traicionó al pueblo y consagró un Estado corrupto a mediados del siglo pasado.El candidato perdedor en las elecciones presidenciales de 2012 y 2013, Henrique Capriles Radonski, calificó de “fraude constitucional” la iniciativa de Maduro y volvió a pedir a los ciudadanos “ir la calle y desobedecer semejante locura\".Peligrosamente, Capriles repite el guión de octubre de 2012, cuando tras perder las elecciones llamó a “descargar la arrechera” en manifestaciones violentas que provocaron la muerte de ciudadanos inocentes.En agosto de 2013, María Corina Machado, ex precandidata a la Presidencia, señalaba que una Constituyente contribuiría a contar con nuevas instituciones, y la reconciliación del país.Ahora su discurso es otro: rechazó la convocatoria y en su cuenta en la red social Twitter convocó a mantener la agenda de calle alentada por sectores opositores, que ha dejado en el último mes 29 muertos, más de 500 heridos y daños materiales valorados en miles de millones de bolívares.Freddy Guevara, dirigente del partido Voluntad Popular, que encabezó el plan desestabilizador con saldo de más de 50 muertos en 2013, conocido como La Salida, desestimó el llamado hecho por el mandatario venezolano bajo excusas tales como la supuesta ilegalidad de las bases electorales de ese proceso, que aún no han sido dadas a conocer por el Ejecutivo.Guevara también era de los que furibundos defensores de la Constituyente que fue incluida en el programa de campaña de dirigentes opositores como José Guerra, diputado a la actual Asamblea Nacional, quien proponía en 2015 realizar una constituyente en materia económica y hoy la rechaza.Lo cierto es que como reconoció un viejo “camaján” de la política y la diplomacia en el país suramericano, Diego Arria, precandidato para las presidenciales de 2012, la constituyente profundizaría la división del conglomerado de partidos opositores.La Mesa de la Unidad Democrática “teme a la Constituyente porque acaba con el monopolio electoral, pues surgen nuevos líderes independientes. ¡Otro país!”, aseguró Arria en su cuenta en Twitter a fines de 2016.Numerosas son las interrogantes que se han suscitado en torno a la convocatoria hecha por Maduro, y que irán siendo esclarecidas por la Comisión Presidencial que dirige Elías Jaua y un grupo de los Constituyentes de 1999.Recordemos que el propio mandatario fue redactor y piedra fundamental para lograr esa Carta Magna, por lo que la conoce profundamente.Según el abogado Herman Escarrá, la Constituyente no va a disolver ningún poder público, sino que coexistirá con ellos, respuesta clara para quienes hablan de golpe de Estado, y de dictadura en Venezuela.La convocatoria pretende crear un escenario para la reconciliación nacional, frente a las negativas de diálogo, en tanto hay consenso a nivel nacional e internacional que la violencia de las últimas semanas ha sido generada por el actuar irresponsable de la oposición y sus desesperados líderes.Apegada a la Constitución, la propuesta de Maduro oxigena el complicado panorama político venezolano y envía un mensaje a sus bases: la Revolución bolivariana se radicaliza.