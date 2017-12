Asamblea Nacional: Análisis sobre enfrentamiento a la corrupción y las ilegalidades en Cuba

Lealtad organizacional

Tabletas robadas, perjuicio a la economía y a la vida

Pocos avances en la lucha contra las ilegalidades urbanísticas

Resultados del control a la corrupción en sectores de Salud, Deporte y Comunales

También se debatió sobre el enferntamiento a las ilegalidades en el comercio interior

Cuba pronostica terminar 23 mil 200 viviendas antes de cierre de año

El análisis sobre el enfrentamiento a las ilegalidades, las indisciplinas sociales y la corrupción en la organización empresarial BioCubaFarma fue uno de los temas debatidos durante esta jornada de trabajo del Parlamento cubano por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.En presencia del diputado Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC) y primer vicemandatario cubano, el presidente de BioCubaFarma, Eduardo Martínez Díaz, presentó un informe de los hechos extraordinarios del Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéuticas en el primer semestre de 2017, los cuales trajeron como consecuencia pérdidas económicas valoradas en 575 mil 345 pesos. “La mayor incidencia se reportó en la Empresa de Servicios Generales (SERVIGEN), fundamentalmente por el hecho de corrupción ocurrido a finales de diciembre de 2016 en la UEB de Construcciones, donde trabajadores y directivos del área económica y de recursos humanos sustrajeron financiamiento destinado al salario de los obreros”, informó el directivo en el Palacio de Convenciones de La Habana.BioCubaFarma reporta 64 sucesos extraordinarios de enero a junio de 2017, de los cuales 22 han sido clasificados como delitos, el 34,3 por ciento. Entre las empresas con más incidencias se encuentran los Laboratorios MEDSOL (12), EMCOMED (7), ESINES (5), SERVIGEN (4), MEDILIP (4), ETI (4), CNIC (3), Roberto Escudero (3) y Farmacuba (2).Ante los parlamentarios, Martínez Díaz significó como tendencias delictivas más significativas el robo o desvío de alcohol, materiales de la construcción, piezas de computadoras y medicamentos, de este último se registran 18 incidencias en los primeros seis meses del año.Aseguró además que fueron aplicadas 239 medidas disciplinarias, que van desde la separación definitiva de la entidad y el sector, hasta la democión de cargos y las amonestaciones públicas. Señaló que dos cuadros de dirección y 59 trabajadores estuvieron implicados en los vergonzosos acontecimientos.Del cuadro básico de medicamentos del país, que está integrado por 801 productos, esta organización empresarial procesa 499 de los 505 de producción nacional que lo integran. Dada su importante misión y demostradas potencialidades biotecnológicas, el Grupo ha de velar y extremar el control para erradicar la mayor cantidad de vulnerabilidades.El parlamentario por el municipio granmense de Campechuela, Miguel Limia David, abrió el debate preguntando cómo BioCubaFarma compromete a los jóvenes con los valores de la organización y cómo los trabajadores participan en el proceso de planificación y disposición de los recursos de las 32 empresas que la integran.Para Limia, estos son elementos vitales para fortalecer la lealtad organizacional, “un concepto que va más allá del compromiso revolucionario, es sentirse identificado con la organización, con sus líderes y métodos de dirección”, dijo.Yuri Valdés, diputado por el municipio de La Lisa, La Habana, explicó que poco a poco los trabajadores de la Ciencia cubana se han ido involucrando y participando en la toma de decisiones de sus empresas. “Es muy complicado no hacer partícipe a los jóvenes en una entidad como BioCubaFarma donde el promedio de edad es de 42 años. Necesariamente son ellos los que hoy intercambian, negocian y logran exportar sostenidamente más de 400 millones de dólares, y ahorrarle al país más de 2 mil millones. Detrás de cualquier noticia buena de nuestros laboratorios están los jóvenes”, comentó el Doctor en Ciencias.Los diputados coincidieron en que es necesario preparar mucho más a los trabajadores, afianzar su compromiso, cultivar en ellos valores éticos-morales, solo así podrán ser “exterminadas” la corrupción y las indisciplinas. Eulogio Pimentel expuso su experiencia en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) y habló de la confianza que tiene en los recién graduados que se han incorporado a la institución científica.“Desde hace tres o cuatro años estamos recibiendo jóvenes muy bien preparados profesionalmente, comprometidos con el sector. En el CIGB tenemos un departamento que lo dirige una Ingeniera Industrial que egresó hace muy poco de la universidad, ahí se factura el 50 por ciento de los ingresos del Centro. A los jóvenes no solo hay que darle consignas, sino responsabilidades”, expuso el diputado Pimentel.Los medicamentos más vulnerables a ser sustraídos son las tabletas, los analgésicos, antipiréticos, y otros mucho más costosos, que se desfalcan para venderlos en otros países, como los hemoderivados y los biotecnológicos.Los medicamentos más vulnerables a ser sustraídos son las tabletas, los analgésicos, antipiréticos, y otros mucho más costosos, que se desfalcan para venderlos en otros países, como los hemoderivados y los biotecnológicos.La vicepresidenta de BioCubaFarma, Tania Urquiza Rodríguez, detalló a Cubadebate que en la organización han identificado como hechos punibles más frecuentes: la sustracción de medicamentos, los robos comunes e incidentes relacionados con la seguridad informática. “Pero, sin dudas, el robo de medicamentos es el más susceptible, por el daño que hace desde el punto de vista social, atenta contra la vida, nuestro bien más preciado”, afirmó la empresaria.“Tenemos planes de medidas concretos en cada una de las empresas y de un plan general de vigilancia global donde se trata de cortar cualquier posibilidad de fuga de medicamentos, que no se da solo en los laboratorios, sino en cualquier punto del proceso productivo, en los almacenes, transportación hacia las droguerías y las farmacias”, expuso Tania.No obstante, al cierre de noviembre, en BioCubaFarma han acontecido 30 hechos de robo o intento de desvío de medicamentos. “Afortunadamente algunos han sido frustrados por los propios cuerpos de Seguridad y Protección de las empresas, pero el número de casos se ha incrementado con respecto al año 2016”, reconoció la directiva.Cuando existe déficit de medicamentos en el país proliferan estas indisciplinas, apuntó el presidente del Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéuticas cubanas, Eduardo Martínez Díaz. “Este año fue muy complejo, pero ahora la industria se recupera y está a plena capacidad para que a partir de 2018 crezca considerablemente”, aseguró.Según la vicepresidenta Tania Urquiza, los medicamentos más vulnerables a ser sustraídos son precisamente los más populares. Las tabletas, los analgésicos, antipiréticos, y otros mucho más costosos, que se desfalcan para venderlos en otros países, como los hemoderivados y los biotecnológicos.Con el fin de minimizar los riesgos de reincidencia, Tania indicó que cuando un trabajador incurre en un delito de esta índole se pone a disposición de los tribunales y la administración lo separa inmediatamente de la empresa, “porque hemos comprobado que el cambio de puesto laboral no es efectivo, pues vuelven a recaer y no podemos correr ese riesgo”.En el informe presentado en la comisión permanente de trabajo de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente del Parlamento, BioCubaFarma detalló las medidas que la organización empresarial toma para reducir los riesgos que afectan la actividad laboral y productiva, para enfrentar las ilegalidades, las indisciplinas y la corrupción.Tania resaltó cuán importante es velar por la correcta implementación del Plan de Captación del Personal, para que los candidatos a integrar las plantillas de los laboratorios sean personas de bien, y cuya conducta haya sido verificada una y otra vez.“Quienes incurren en el robo alegan que se llevan el medicamento para ayudar a un familiar que lo necesita, pero esta justificación no procede. En BioCubaFarma siempre estamos pendientes de las necesidades de las familias de nuestros trabajadores, siempre que alguien precisa un producto lo buscamos, incluso si tenemos que trasladarlo de un centro productor a otro”, explica Tania.Algunos de los casos son detectados por la Policía, otros han sido frustrados en la puerta del laboratorio. “Realmente no son grandes cantidades, aunque en un puñado pueden caber decenas de tabletas de acuerdo al tamaño. En un caso reciente, el desvío sí nacía en el propio almacén, por suerte pudo ser detectado a tiempo. Pero en otro el trabajador que incurrió en el delito confesó que llevaba más de cuatro años desfalcando productos. Si cada vez que ese señor fue a la fábrica a trabajar, se llevó un poquito, al final la afectación es considerable”, reflexiona la vicepresidenta.“Aunque a veces, más que la afectación económica, que es muy importante, nos preocupan los riesgos que implica el expendio ilegal de medicamentos, un flagelo que pone en peligro la salud y la calidad de vida de nuestro pueblo. Quienes roban estos productos lo hacen para obtener beneficios monetarios y porque evidentemente tienen pérdida de valores humanos y sociales, porque vender medicamentos a sobreprecio a un enfermo es, ante todo, inhumano”, concluyó.Solo cinco provincias cubanas cumplieron el 50% de los planes para la erradicación de las ilegalidades, indicó este martes el General de División y presidente del Instituto de Planificación Física, Samuel Rodiles Planas, durante la sesiones de trabajo del X Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional en su Octava Legislatura.“Continúan siendo débiles la planificación anual, la disponibilidad de recursos materiales y financieros, la organización en las acciones y la cooperación entre gobiernos, frente a las ilegalidades”, destacó Rodiles Planas.Según explicó el dirigente, el año comenzó con unas 127 mil ilegalidades. La provincia de La Habana encabeza la lista con mayor cantidad de casos con más de 40 mil, mientras que Santiago de Cuba, Granma, Artemisa y Matanzas, superan las 10 mil violaciones.Más adelante, dijo que las nuevas ilegalidades detectadas solo fueron eliminadas por los territorios de la Isla de la Juventud y Ciego de Ávila, y pasaron del primer a segundo semestre sin la atención requerida, mil 180, de las cuales 242 son infracciones estatales.Sobre los barrios y focos precarios, el General de División advirtió que, de las 107 mil personas naturales, unas 52 mil 800 viven ilegales desde más de 20 años. Sin embargo, 54 mil 400 personas naturales que no están incluidas en estas zonas, permanecen ilegales sin que se le de tratamiento por parte de los gobiernos del país.Entre las Ilegalidades más representativas, acotó Samuel Rodiles, la violación de las regulaciones urbanísticas y de proyectos, la ampliación y reposición de viviendas y el cambio estructural de locales y construcción de inmuebles sin la documentación establecida, entre otros, sobresalieron en estos dos periodos de sesiones.“La falta exigencia, control y seguimiento por el grupo de enfrentamiento de los gobiernos municipales para la ejecución de acciones sobre las obligaciones de hacer impuestas; insuficiente intención y control en los consejos populares y el déficit de medios de transporte en las direcciones municipales de planificación física”, entre otros muchos problemas que dependían de la gestión de los gobiernos provinciales, fueron algunas de las principales causas del alto índice de ilegalidades que quedaron pendientes a fines de 2017, concluyó Rodiles Planas.En la Comisión de Salud y Deporte, los diputados debatieron acerca del enfrentamiento al delito, la corrupción y las ilegalidades en los sectores de la salud, el deporte y comunales.En la sesión se presentó un informe que resumía los resultados del control efectuado en las provincias del país.El diputado camagüeyano, Nelson del Sol, refirió que estas actividades de la comisión generaron credibilidad del pueblo en el Parlamento. La fiscalización, dijo, ayudó a la solución de problemas en los diferentes lugares. Comentó, además, que se ha visto “un despertar” en los organismos de salud y comunales e insistió en la necesidad de ir buscando puntales que aseguren sostenibilidad en los elementos que se repiten en el descontrol interno, con el objetivo de evitar que vuelvan a sobresalir en próximas evaluaciones.Por su parte, Fernando Pacheco, diputado por el municipio de San Luis en Santiago de Cuba, realizó un análisis general de las problemáticas en los tres ámbitos que ocuparon el debate. Refirió que como tarea pendiente está el control de los certificados médicos y de otras situaciones que aún no tienen solución.Con relación al deporte, consideró que hubo un excelente control del presupuesto y que se hizo más de lo que se podía.En cuanto a comunales, mostró su preocupación por el traslado del combustible de los grupos electrógenos de montaña, “a donde CUPET se niega a llevar el combustible”. “Si los compañeros de comunales lo pueden llevar en tractores con carretas y en tanques, ¿cómo CUPET, que tiene transporte especializado para ello, no es capaz de llevar el combustible a la montaña?”.En su intervención, Alina Vicente Gaínza, vicecontralora, informó que existen problemas en la documentación primaria que debe haber en las entidades y en las guías de autocontrol. Estas últimas, aclaró, están en proceso de revisión.Instó, además, a mejorar el componente de información y comunicación en los organismos. “A veces los trabajadores desconocen qué está pasando con el control interno y se hallan ajenos a las determinadas situaciones que se dan en sus centros laborales”.Con respecto a comunales, expresó que la situación de control tiene que ser atendida por los gobiernos. “Hay descontrol en muchas de las entidades. Existen muchos problemas con los inventarios”.En el deporte, habló de situaciones con las nóminas, con las cuentas por cobrar, que “pueden ser un nido para enmascarar cualquier tipo de delito”.Vicente dio a conocer también que fue preparada una guía para el control de presupuesto, destinada a los gobiernos, “para que en los territorios se revisen y dominen esos temas”. “A veces los compañeros llegan a instancias de gobierno y no tienen la preparación adecuada para llevar el tema del presupuesto”, sentenció.Sobre este último tema, María Caridad Rubio, secretaria de la comisión, dijo que “el aparato económico de los gobiernos es muy débil. La mayoría de las personas no tienen el nivel y la preparación necesarias. Se decidió que los gobiernos utilicen el 1 por ciento de los ingresos y ese presupuesto, en ocasiones, no es bien manejado”.El Ministerio de Comercio Interior informó sobre el cumplimiento del plan contra las manifestaciones de indisciplinas sociales, delitos e iligalidades, basado en el Plan de Circulación Mercantil y la gestión eficiente de los inventarios.Mary Blanca Ortega, titular de ese organismo, habló sobre cómo se ha cumplido la circulación mercantil minorista, el funcionamiento del trabajo de los cuadros en todo el sistema de comercio interior, entre otros temas.La ministra expresó que la circulación mercantil minorista al cierre del pasado noviembre se viene cumpliendo al 102%, “de 24 mil millones 460 mil pesos planificados se han vendido 24 mil millones 971 mil pesos. Por tanto, a circulación se viene sobrecumpliendo”.El ministerio, en la labor de control del abastecimiento, comprobó la presencia de los 49 productos de mayor impacto en la población. “Varios productos han tenido inestabilidad durante el año, tanto en la red en divisa como en la de moneda nacional, por eso estamos trabajando”. Algunos de esos productos son el yogurt, el picadillo, la salchicha, el cemento, la pintura, el acero y el papel sanitario.Blanco Ortega aclaró que en ocasiones se cumple el plan, pero crece la demanda a niveles no previstos.Pablo Hernández, diputado por La Habana. añadió un par de planteamientos al debate. “Pienso que el ministerio debe estar trabajando para 2018 en dos temas: uno es el incumplimiento con los proveedores y el otro es la refrigeración”.Por su parte, la diputada villaclareña, Tomasa Molina agregó sobre el impacto del huracán Irma en su provincia: “Si algo nos dejó el ciclón fue la enseñanza de cuán necesario es ser racional y sistemático. Muchos no pensamos que se fuera dar una respuesta tan contundente a este desastre natural. El trabajo de Comercio al respecto ha sido muy serio. Aunque todavía hay cosas en las que tenemos que trabajar para mejorar, hay aceptación con el trabajo del MINCIN”.Profunduziar en los controles realizados para enfrentar las indisciplinas sociales fue un tema recalcado por el diputado santiaguero, Raúl Caney.Y Beatriz Cuevas, diputada por Granma, se refirió a las formas no estatales de gestión en el sector de la gastronomía. En específico recalcó que todavía existe falta de conocimiento de las normas legales en las cooperativas. “Quedan fisuras también en lo referente a la aplicación del reglamento interno, la contratación y de donde vienen los recursos y los precios de la cooperativa”, sentenció.Estuvieron presentes en el debate, Gladys Bejerano, contralora de la República de Cuba, Odalis Escandell, viceministra primera del MINCIN.Cuba pronostica cerrar el año con 23 mil 200 casas terminadas por las vías estatal, de subsidio y esfuerzo propio, informó este martes en La Habana Vivian Rodríguez, directora general de la Vivienda del Ministerio de la Construcción, según ACN.Al cierre de noviembre, se habían concluido 14 mil 832 viviendas, cuyo 40 por ciento fueron edificadas por el Estado, de acuerdo con la actualización ofrecida por la funcionaria a los diputados de la Comisión de Industria, Construcciones y Energía, del Parlamento cubano.En presencia del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Rodríguez detalló que la cantidad de casas que se prevén para este año superan las terminadas en 2016, cuando se concluyeron 22 mil 106 viviendas.Puntualizó que el incremento está relacionado con los esfuerzos realizados durante el último trimestre en territorios afectados por el huracán Irma, entre los que sobresalen Camagüey, Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Villa Clara, Las Tunas y Holguín, provincias que reorientaron sus planes de asignación de recursos materiales, financieros y fuerza de trabajo, y ampliaron el uso de tipologías constructivas.Con relación a los pisos de tierra, otro de los temas incluidos en la agenda de los diputados, se conoció que al cierre de noviembre sólo se habían erradicado 28 mil, de un total de 117 mil detectados al cierre de 2016.La directiva reclamó la solución definitiva de esa problemática en un plazo máximo de cinco años, y puntualizó que existen los recursos materiales y financieros en las localidades para erradicarla.Los legisladores conocieron igualmente que han sido solucionadas 39 mil 414 afectaciones ocasionadas por los embates del huracán Irma a la vivienda, aunque tal cifra solo se corresponde con el 22 por ciento del total de afectaciones al fondo habitacional, entre ellas derrumbes totales y parciales de viviendas y techos.El diputado Carlos Massip, por el municipio camagüeyano de Santa Cruz del Sur, compartió las experiencias positivas desarrolladas en la localidad de Esmeralda para restañar con prontitud los daños causados por el potente meteoro a las viviendas.Elogió, en ese sentido, el trabajo conjunto entre las autoridades gubernamentales y la propia población afectada en la reconstrucción de sus casas.El parlamentario Miguel García destacó el avance de Camagüey en ese sector, gracias a la responsabilidad asumida por los organismos y empresas en la ayuda a familias de bajos ingresos beneficiadas con subsidios.Desde la aprobación de esa política, en 2012, han sido otorgados 115 mil 030 subsidios, lo cual ha favorecido a 345 mil 090 personas, y se concluyeron hasta la fecha el 54 por ciento en la construcción de Células Básicas Habitacionales, y acciones de rehabilitación y conservación.Jorge Acosta, diputado por Santiago de Cuba, opinó que el trabajo de Vivienda como institución debe velar más por aspectos como la inversión y la calidad de las ejecuciones en ese sector, además de los trámites para el otorgamiento de licencias de construcción.