Primer vicepresidente cubano dialoga con primera ministra namibia

Primera ministra namibia resalta aporte cubano en liberación africana

El primer vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibió hoy en esta capital a la primera ministra de Namibia, Saara Kuugongelwa-Amadhila, con quien abordó temas bilaterales e internacionales.Durante el encuentro, ambas partes coincidieron en el excelente estado de las relaciones entre los dos países y reiteraron la voluntad compartida de impulsar los vínculos políticos y de cooperación, precisa una nota oficial. Díaz-Canel agradeció a la visitante el apoyo de Namibia tras el paso por la isla caribeña del huracán Irma, así como su respaldo en la lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero que le impone Estados Unidos.En la reunión con el primer vicepresidente cubano, Kuugongelwa-Amadhila, quien llegó a Cuba la víspera en visita oficial, estuvo acompañada por el ministro de Relaciones Internacionales y Cooperación del país africano, Peya Mushelenga; el embajador Jerobeam Shaanika y otros miembros de la delegación.Por la parte cubana, estuvieron presentes Rogelio Sierra e Ileana Núñez, viceministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, respectivamente; Gisela García, directora de África Subsahariana, y otros funcionarios de la Cancillería.Más temprano, Kuugongelwa-Amadhila rindió homenaje a los combatientes internacionalistas cubanos en el cementerio de Colón, donde destacó el aporte de la isla a la causa de la independencia del continente africano.La agenda de la primera ministra namibia incluye, además, un homenaje al héroe nacional de Cuba, José Martí, y un encuentro con jóvenes namibios que estudian en la mayor de las Antillas, entre otras actividades.El recuento preciso de la luchas de los pueblos africanos y del sur de África quedaría incompleto si no se mencionara el papel desempeñado por Cuba, afirmó hoy la primera ministra de Namibia, Saara Kuugongelwa-Amadhila.Kuugongelwa-Amadhila, rindió tributo a los combatientes internacionalistas cubanos en el panteón de los veteranos de la guerra de la independencia, en el capitalino Cementerio de Colón, primera actividad oficial de la distinguida visitante tras su arribo ayer a La Habana.La dirigente namibia enfatizó que la contribución con su país, en particular, fue inconmensurable y reconoció el 'papel que los combatientes internacionalistas cubanos desempeñaron, liderados por el comandante en jefe Fidel Castro para cambiar el rumbo de la historia en África y en especial en el sur del continente'.A su vez recordó que 'el sacrificio nunca fue en vano' y cuando Cuba terminó su misión en tierra africana 'solo se llevó a sus heridos y los restos mortales de sus compatriotas caídos'.'Esto es prueba de que los combatientes internacionalistas cubanos no fueron a África en busca de ganancias materiales', subrayó.Recalcó que inspirados en ese legado de coraje 'Namibia y Cuba cooperan en diferentes áreas del desarrollo humano', por lo que con su visita pretende 'fortalecer y profundizar los lazos de amistad y solidaridad entre nuestros pueblos'.Muchos jóvenes de la nación austral se han formado en la mayor de las Antillas, donde en la actualidad cursan distintas carreras 260 estudiantes, comentó al insistir que gran cantidad 'de expertos cubanos han brindado y brindan ayuda en áreas cruciales del desarrollo socioeconómico' de su país.Kuugongelwa-Amadhila se refirió a los retos que enfrenta la isla caribeña a causa 'de fenómenos naturales adversos o por la potencia extranjera hostil (Estados Unidos)', pero la 'resistencia del pueblo de Cuba es una gran fuente de inspiración'.En este punto acotó que por casi 60 años 'Cuba y su pueblo han sido objeto de un bloqueo económico y financiero (y comercial) impuesto por los Estados Unidos y se ha mantenido firme'.Por lo tanto 'Namibia continúa expresando su solidaridad inquebrantable con el pueblo hermano de Cuba al exigir el levantamiento incondicional de este bloqueo inhumano y obsoleto', prrcisó.En la ceremonia, a la que asistieron funcionarios de la cancillería antillana y representantes del cuerpo diplomático africano acreditado en La Habana, también llamó a apoyar la lucha de los pueblos saharaui y palestino 'para que puedan alcanzar a la autodeterminación'.Acompañada por la Heronía de la República de Cuba, la general de brigada Delsa Esther Puebla, la primera ministra recorrió el panteón donde colocó flores de gladiolos en los nichos que guardan los restos de los caídos.La alta dirigente namibia sostendrá conversaciones oficiales con autoridades cubanas y realizará otras actividades durante su visita, programada hasta el lunes.