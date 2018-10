Controlado derrame de petróleo en muelles de la bahía de Matanzas

El derrame de petróleo ocurrido en los muelles de aguas profundas de la base de supertanqueros, en la bahía de esta ciudad, se encuentra controlado, aseguraron a la ACN especialistas de la Empresa Comercializadora de Combustibles de la provincia de Matanzas.Lidia Rodríguez Suárez directora general de la entidad, explicó que gracias a las acciones conjuntas de equipos especializados de las refinerías Ñico López y Camilo Cienfuegos, y de las empresas de Recuperación de Tanques y Pozos, y de Mantenimiento a Oleoductos, han reducido al mínimo el vertimiento. Lidia Rodríguez Suárez, directora general de la Empresa Provincial Comercializadora de Combustibles, en Matanzas, Cuba, el 5 de octubre de 2018.Más de 100 hombres permanecen trabajando mecánica y manualmente para restablecer la limpieza que caracteriza al litoral donde se encuentran los muelles de aguas profundas, ya los muelles número uno y dos se encuentran operativos, mientras en el tres continúan las labores de saneamiento y esperan restablecerlo entre las próximas 24-48 horas.Hasta una zona de la playa conocida como El Judío las corrientes arrastraron una pequeña cantidad y durante dos días se trabajó mecánicamente para recolectarlo, añaden un producto biodegradable, utilizado antes en la bahía de Cienfuegos con muy buenos resultados, acotó la también ingeniera mecánica.Kirino Hernández Fundora, director de operaciones de la Empresa Comercializadora de Combustibles narró que se desplegaron unos 800 metros de barreras para contener el producto, en el día de hoy ya casi concluyen y considera que entre un 75- 80 por ciento del crudo ya está recogido.El experto confirmó que no hay petróleo por más ningún otro lugar, se revisó la bahía por todas partes, las playas, la costa, desde el primer día hasta hoy y no hay vestigios, el proceso fue complicado; pero todas las fuerzas actuaron rápidamente para mitigar los efectos.Emplazan hasta 800 metros de barreras para contener el derrame, en la bahía de Matanzas, Cuba, el 5 de octubre de 2018.Rodríguez Suárez consideró que este es el primer derrame durante la operación de un buque en el muelle, la respuesta fue rápida y constituyó un ejercicio que deja la experiencia de que hay detalles que perfeccionar; pero no hay nada alarmante, aunque seguirán observando.Angel Alfonso, director de la Unidad de Medio Ambiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en Matanzas, enfatizó que según análisis preliminares el impacto medioambiental no es alto, a pesar del vertimiento real.Recordó el especialista que las características habituales de la llamada playa El Judío no permiten el baño de personas, y llamó a los matanceros a respetar las indicaciones para esa zona emitidas por autoridades sanitarias y del CITMA desde hace mucho tiempo.En la madrugada del martes último y producto de una avería en el buque que descargaba petróleo crudo en el muelle número 1 de la base de supertanqueros, en la zona industrial de la urbe, se produjo un derrame del producto, que según los expertos no llegó a 50 metros cúbicos, y hoy está a punto de concluir las labores de saneamiento del área afectada.