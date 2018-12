Cuba denuncia maniobra hostil de la OEA ordenada por EE.UU.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex) denunció hoy una nueva maniobra hostil contra esta nación caribeña por parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ordenada por Estados Unidos.Según precisa el Minrex en su página web, el 18 de septiembre de 2018 el representante permanente de Estados Unidos ante la OEA anunció que celebrarían en octubre una audiencia en dicha organización sobre una supuesta acusación criminal contra dirigentes cubanos. Esta orden de Estados Unidos fue acogida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, este viernes 'al montar una farsa sobre los derechos humanos en Cuba, contra la Revolución cubana y sus principales líderes', señala el sitio.Al respecto el director general de América Latina y el Caribe del Minrex, Eugenio Martínez, insistió en que no se reconoce 'autoridad alguna ni a la OEA ni a su secretario general, ni a sus verdaderos manipuladores, para juzgar lo que los cubanos hacemos, de manera abnegada, altruista y solidaria, por crecer y desarrollarnos libres e independientes'.'La puesta en escena de hoy en la OEA, no encontró apoyo ni concitó interés', declaró el funcionario, quien añadió: 'es una vulgar calumnia lo que dice el secretario general de la OEA que cubanos participan en actos de torturas en Venezuela y Nicaragua'.De acuerdo con Martínez, 'los únicos torturadores cubanos en Venezuela fueron el terrorista Luis Posada Carriles y otros agentes de la Agencia Central de Inteligencia, a los que la OEA nunca condenó, como tampoco se preocupó por los tratos inhumanos y crueles en la ilegal cárcel de Estados Unidos en el territorio ocupado de Guantánamo'.'El secretario general de la OEA no puede explicar el silencio de esa organización ante las desapariciones forzosas y las torturas aplicadas por las dictaduras militares que Estados Unidos creó y apoyó en América Latina y el Caribe', subrayó Martínez.Para el funcionario, 'la OEA ha sido siempre una herramienta de Estados Unidos para aplicar la Doctrina Monroe que hoy el Gobierno estadounidense revive. Nuevamente esa desprestigiada organización y su secretario general subestiman la soberanía de nuestros países para, con total irrespeto, referirse a naciones hermanas como Venezuela y Nicaragua'.Solo descrédito recogerán aquellos que desean imponer nuevas medidas contra Cuba y apoyar al Gobierno estadounidense en la fabricación de pretextos para fomentar tensión entre ambos países, finalizó.