Director de periódico suizo-italiano censura política hostil de EE.UU. contra Cuba

Fabio Pontiggia, director del periódico suizo-italiano Corriere del Ticino S.A., condenó el bloqueo económico, comercial y financiero que por casi seis décadas han mantenido contra Cuba sucesivos gobiernos de Estados Unidos.Al abundar sobre la genocida política, recrudecida aún más con el Título III de la denominada Ley Helms Burton que comenzó a aplicarse a partir del dos de mayo, Pontiggia expresó que Cuba en 60 años de modelo socialista tiene la fuerza para seguir en su camino adelante, y los cubanos no deben temer que las presiones de Washington pretendan conseguir su objetivo. En diálogo con la Agencia Cubana de Noticias, Fabio Pontiggia añadió: “yo no comparto de ninguna manera la política del bloqueo, las presiones y agresiones de los Estados Unidos sobre todo con este presidente que hay ahora en Washington, que para mí está loco, con una visión política que no soluciona problemas, sino los crea”.“Yo soy liberal de ideas, pero respeto a las personas que tienen una opinión diferente -recalcó-, luego de elogiar a la Isla por haber construido un modelo de sociedad socialista.Corriere del Ticino S.A. es independiente, no tiene ninguna vinculación con partidos políticos pero como línea editorial es un periódico, precisó Fabio Pontiggia, quien junto a un grupo de periodistas suizos fue testigo del desfile por el Día Internacional de los Trabajadores.Yo estaba muy interesado en presenciar el acto por el Primero de Mayo en la Plaza de la Revolución, y este año es muy importante porque coincidió con el aniversario 60 del triunfo de la Revolución cubana, enfatizó.Para nosotros ver cómo la gente participó en esta manifestación por el Día del Proletariado Mundial ha sido un argumento de intereses, subrayó Pontilla, quien vino a la mayor de las Antillas junto con 33 periodistas que presenciaron el magno desfile desde la Tribuna en la Plaza de la Revolución José Martí, junto a la máxima dirección del país.Admirado de La Habana, a la cual calificó de ciudad encantadora, y con su gente maravillosa, el visitante, quien colabora con la Asociación de Amistad Suiza Cuba del Cantón del Ticino, junto a ese grupo recorrió lugares de interés histórico, social y cultural en varias provincias, donde conocieron la realidad de la Revolución cubana.Federico Jauch, presidente de la Asociación de Amistad Suiza Cuba del Cantón del Ticino, calificó de terrible violación de todos los principios ese engendro impuesto a la Isla por la nación norteña.Es algo tan agresivo, tan injusto, que requiere divulgarse por todos los medios, enfatizó el también miembro del Movimiento de Solidaridad con Cuba en Suiza.Entre las principales acciones que realiza esta fuerza- dijo- está la lucha contra la desinformación y la guerra mediática que existe contra Cuba en Suiza, en Europa y en gran parte del mundo, concluyó.