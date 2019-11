Suecia retira investigación contra Assange sobre caso de violación

La Fiscalía sueca decidió cerrar la investigación preliminar por violación contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, informó la fiscal general adjunta del país, Eva-Marie Persson, en una conferencia de prensa."Celebro esta conferencia de prensa para informarles que suspenderé la investigación preliminar", declaró Persson, quien dijo que la decisión de cerrar el caso puede ser apelada. La decisión está relacionada con unos cargos de violación de 2010, que fueron rechazados por el activista australiano. Los fiscales abandonaron la investigación en 2017 al no poder proceder mientras Assange se encontrara en la misión diplomática ecuatoriana, pero reabrieron la investigación del caso en mayo de 2019.La fiscal detalló que una investigación adicional realizada desde mayo demostró que las evidencias utilizadas en el caso no eran lo suficientemente convincentes. Además, precisó que no tiene la intención de interrogar a Assange, porque cree que su testimonio no ayudaría a arrojar luz sobre las circunstancias del incidente.El 11 de abril pasado, Assange fue detenido por la Policía británica tras permanecer siete años en la Embajada de Ecuador en Londres. La operación tuvo lugar luego de que el Gobierno de Lenín Moreno le retirara la condición de asilado diplomático.Tras el arresto del activista, Washington anunció una acusación en su contra por presunta conspiración. El 23 de mayo pasado, EE.UU. le imputó 17 nuevos cargos, entre ellos la violación de la Ley de Espionaje. Assange permanece actualmente encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh en Londres y afronta una solicitud de extradición por parte de EE.UU.