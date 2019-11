Trump más “cerca del pozo” en el escándalo Ucraniagate

El Departamento de Estado publicó unas cien páginas de documentos secretos, en las cuales se verifica que el abogado personal de Donald Trump, Rudy Giuliani, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, hablaron por teléfono al menos dos veces a fines de marzo pasado dentro del mismo período de los eventos actualmente bajo investigación en la Cámara de Representantes, que reclama el juicio político al presidente.Los registros publicados parecen confirmar el testimonio de varios testigos clave esta semana, incluido el del embajador de Estados Unidos en la Unión Europea, Gordon Sondland. Sondland testificó que altos funcionarios del gobierno de Trump estuvieron involucrados en los esfuerzos del presidente para convencer a Ucrania para que inicie una investigación sobre el ex vicepresidente Joe Biden y los negocios de su hijo Hunter Biden en el país. Las 100 páginas del informe también incluyen información relacionada con las afirmaciones de los demócratas de la Cámara acerca de que Giuliani comenzó en marzo con las llamadas para la "campaña de desprestigio" contra la entonces embajadora en Ucrania, Marie Yovanovitch, que condujo a su destitución.Los documentos fueron publicados por American Oversight, un organismo de control de ética sin fines de lucro que investiga al gobierno de Trump.Esta organización, que presentó la demanda bajo la Ley de Libertad de Información, pareció encontrar un vacío en las objeciones de la Casa Blanca a la hora de cooperar en las audiencias de juicio político después de que el Congreso emitió una citación para obtener información."Que American Oversight pueda obtener estos documentos establece que no hay una base legal para que el gobierno los retenga del Congreso", dijo el director ejecutivo de American Oversight, Austin Evers, en un comunicado. "Eso demuestra de manera concluyente que el gobierno está involucrado en la obstrucción de la justicia", agregó. Los funcionarios del gobierno de Trump que se negaron a testificar en Capitol Hill incluyeron al jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney; John Eisenberg, el abogado principal del Consejo de Seguridad Nacional; Robert Blair; Michael Ellis, asistente del Consejo de Seguridad Nacional; y Brian McCormack, asistente de la Oficina de Administración y Presupuesto.En los documentos se incluyeron registros de un intercambio de correos electrónicos del 27 de marzo en el que la ex asistente de Trump, Madeleine Westerhout, ayudó a poner al equipo de Giuliani en contacto con Pompeo.