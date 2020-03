Califica Rodríguez Parrilla a Estados Unidos como principal violador de los Derechos Humanos

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores, calificó hoy al gobierno de Estados Unidos de ser el principal violador de los Derechos Humanos, al referirse al informe presentado por el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, donde lanza falsas acusaciones contra Cuba, Venezuela, China e Irán.En su cuenta oficial en Twitter, el Canciller antillano expone que el documento dado a conocer por Pompeo este miércoles en Washington, carece de credibilidad, ya que solo denuncia a aquellas naciones cuyos pueblos y gobiernos se niegan a convertirse en títeres subordinados a la Casa Blanca. “El Gob. de #EEUU es el mayor agresor de los #DerechosHumanos en el planeta. Su informe, sin credibilidad, una vez más ignora las atroces violaciones de #DDHH en el mundo para atacar -con fines políticos- a gobiernos q no se someten a sus designios y defienden a sus pueblos| #Cuba”, tuiteó Rodríguez Parrilla.El jefe de la diplomacia cubana reiteró que el gobierno de Donald Trump lo único que persigue es asfixiar a la economía de la mayor de las Antillas, con el objetivo de imponer una administración que responda a sus intereses, no proteger los Derechos Humanos del pueblo de Cuba, como pretende hacer creer a la comunidad internacional.“A #EEUU no le interesan los #DerechosHumanos en #Cuba. Su política es la de acabar con el sustento de 11 millones de cubanos para imponer un Gob. q responda a sus intereses. A pesar del bloqueo, seguiremos comprometidos con la promoción y protección de todos los #DDHH para todos,” escribió el diplomático.Pompeo, en su informe anual dado a conocer hoy, señaló a Venezuela y Cuba, junto a China e Irán, como dos de los principales países que cometen violaciones de los Derechos Humanos.En ese sentido, el representante estadounidense calificó a la Presidencia de la isla como un “régimen autoritario” liderado por el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, así como se refirió a la adopción de una nueva Constitución, el 24 de febrero de 2020, mediante “un referendo coercitivo y amañado por la represión violenta del Gobierno,” publica Telesur en su sitio web.Con dichas declaraciones, Pompeo tergiversa una vez más la situación política actual en la nación antillana y obvia nuevamente que, la mayor violación de los Derechos Humanos que sufre el pueblo cubano es el bloqueo económico, comercial y financiero que impone Estados Unidos hace casi seis décadas.Al respecto, la administración estadounidense continúa aumentando la lista de restricciones y sanciones contra La Habana, a las cuales se sumó este martes la entrada en vigor de la cancelación de los vuelos chárter hacia todos los aeropuertos cubanos excepto la capital.