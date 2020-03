Aprueba China ensayos clínicos de vacuna contra el nuevo coronavirus, aumenta cifra de casos de COVID-19 en el mundo

Aprueba China ensayos clínicos de vacuna contra el nuevo coronavirus, aumenta cifra de casos de COVID-19 en el mundoChina autorizó este martes el inicio de ensayos clínicos de la primera vacuna desarrollada por científicos de ese país para combatir la nueva cepa de coronavirus, en una jornada en la que se ha conocido sobre nuevos cierres de fronteras, impactos de la emergencia en la economía y los reportes de la pandemia de COVID-19 han escalado a 180 090 enfermos y más de 7 060 fallecidos en unos 145 países y territorios.



El periódico People’s Daily reportó que las autoridades chinas han autorizado el inicio de los ensayos clínicos del candidato vacunal, a cargo de un equipo de investigadores encabezado por Chen Wei, de la Academia Militar de Ciencias Médicas del país asiático.

El lunes, investigadores del Instituto de Investigación de Kaiser Permanente en Seattle, Estados Unidos, aplicaron la primera vacuna experimental contra el coronavirus a voluntarios saludables, con lo que iniciaron la primera fase de un estudio para una posible vacuna contra la enfermedad.



En total, 45 voluntarios recibirán dos dosis con un mes se diferencia. El doctor Anthony Fauci, de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), aclaró que incluso si la investigación es exitosa, la vacuna no estaría disponible para su uso extenso hasta dentro de 12 a 18 meses.



La vacuna desarrollada por los NIH y la compañía biotecnológica Moderna Inc., con sede en Massachusetts, conocida con el código mRNA-1273, no es la única en estudio actualmente. Decenas de grupos de investigación en el mundo se apresuran para crear una vacuna contra COVID-19.



Se prevé que los estudios de seguridad para otro candidato vacunal, elaborado por Inovio Pharmaceuticals, comiencen el próximo mes en Estados Unidos, China y Corea del Sur.



Según un resumen de los datos de autoridades nacionales y de la Organización Mundial de la Salud, (OMS), desde el lunes se registraron 56 nuevas muertes y 4 569 contagios en el mundo. En la parte continental de China se han registrado desde finales de diciembre 80 881 personas contagiadas, de las que 3 226 murieron y 68 869 superaron la enfermedad. En las últimas 24 horas, se reportaron 21 nuevos casos y 13 muertes.



En el resto del mundo, se registran hasta este martes 3 837 fallecimientos (43 más que el lunes) y 99 215 casos (4 548 nuevos contagios desde el lunes).



Luego de China, los países más afectados son Italia, con 2 158 muertos y 27 980 casos; Irán, con 853 muertos (14 991 casos); España, con 309 muertos (9 191 casos), y Francia, con 148 muertos (6 633 casos).



Desde el comienzo de la pandemia hasta este martes, Asia suma 92 601 contagios (3 360 fallecidos), Europa 63 941 (2 738), Medio Oriente, 16 594 (869), Estados Unidos y Canadá 5 085 (73), América Latina y el Caribe 990 (8), Oceanía, 450 (5) y África 435 (10).



Bolsas en rojo, aerolíneas en problemas, cierres de empresas



Las bolsas europeas volvían este martes a media mañana a operar con pérdidas, bajo el signo del coronavirus, pese a una dinámica y esperanzadora apertura, y al mejor comportamiento de las bolsas de Asia y Pacífico.



Tras un histórico derrumbe la bolsa de Sídney ganó 6%, y la de Tokio frenó sus cuatro caídas consecutivas para cerrar casi en equilibrio. En Europa predominó el verde en los primeros intercambios del martes, pero rápidamente se invirtió la tendencia. París perdía 1.86%, Fráncfort 3.30%, Milán 1.73%, Madrid 0.21% y Londres 2.79%.



Según analistas, la situación sigue siendo crítica, con la progresión del coronavirus y masivos confinamientos en Europas (los más visibles son en Italia, España y Francia) así como el cierre de fronteras ese continente, cuyas consecuencias económicas son graves.



El lunes, los dirigentes del G7 se declararon “determinados” a hacer “todo lo necesario” para restaurar el crecimiento mundial, golpeado por la epidemia. En un comunicado común, expresaron su voluntad de movilizar “todos los instrumentos de política económica” a su disposición, como medidas presupuestarias y monetarias.



También los 27 ministros de la Unión Europea prometieron el lunes “hacer todo lo necesario”, sin recurrir de momento al fondo de rescate de la zona euro.



Los bancos centrales también hicieron todo lo posible para limitar la crisis pero los mercados siguen insensibles a esos intentos, incluido el del banco central de Estados Unidos (la Reserva Federal), que anunció el lunes una operación en el mercado monetario de 500 000 millones de dólares, tras reducir de forma brutal su principal tipo de interés a 0%-0.25% y luego de una inyección de liquidez de 700 000 millones de dólares.



Los precios del petróleo se recuperaban muy ligeramente este martes tras haber caído el lunes a su nivel más bajo en cuatro años, lastrados por el hundimiento de la demanda mundial de crudo y la crisis del coronavirus.



Por un lado, hay una demanda mundial a la baja debido a las medidas adoptadas por los países para detener el contagio de coronavirus, y por otro influye la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, dijeron analistas.



El presidente Donald Trump dijo el lunes que Estados Unidos podría estarse encaminando a una recesión a medida que la economía se ha visto golpeada por el nuevo coronavirus.



Trump dijo a periodistas en la Casa Blanca que el enfoque de su Administración está en detener al virus. Poco después de dar su mensaje, el índice Dow Jones cayó 13%, su peor descenso en tres décadas.



El presidente también prometió apoyo federal a las aerolíneas afectadas por la pandemia, diciendo que las “respaldará al 100%”.



Las aerolíneas estadounidenses han pedido al Gobierno federal subvenciones, préstamos y exenciones fiscales que podrían alcanzar los 50 000 millones de dólares para ayudarles a recuperarse de la fuerte caída que han sufrido por el coronavirus.



Airlines for America, el grupo comercial que representa al sector en Estados Unidos, presentó su solicitud de ayuda financiera el lunes, justo cuando más aerolíneas de todo el mundo anunciaban recortes en el servicio y, en algunos casos, despidos.



Desde enero, las compañías aéreas de EE.UU. han estado reduciendo vuelos, comenzando por la suspensión de viajes a China. El descenso se intensificó en los últimos días, provocando que las aerolíneas anuncien una serie de medidas drásticas.



Entre los miembros de Airlines for America se incluyen las seis aerolíneas comerciales más grandes de Estados Unidos: Delta, American, United, Southwest, Alaska y JetBlue, además de las compañías de carga FedEx y UPS.



En distintas partes del mundo, las reservaciones de vuelos y cancelaciones están aumentando debido a que los Gobiernos están restringiendo los viajes y la gente teme estar encerrada en un avión durante varias horas en medio de una pandemia que sigue infectando a personas en decenas de países.



Este martes, el fabricante de automóviles alemán Volkswagen anunció que cerrará la mayoría de sus fábricas europeas por un periodo de “dos o tres semanas”debido a la pandemia del nuevo coronavirus.



“La producción se interrumpirá en nuestras fábricas de España, en la de Setúbal, en Portugal, la de Bratislava, en Eslovaquia, y las plantas italianas de Lamborghini y Ducati antes de finales de esta semana”, dijo el presidente del grupo, Herbert Diess.



“La mayoría de las otras fábricas en Alemania y en Europa se preparan también para suspender la producción, probablemente durante dos o tres semanas”, dijo.



También Airbus anunció este martes la “suspensión temporal” de su producción en Francia y España durante cuatro días, el tiempo que necesita para instaurar las “condiciones estrictas” de seguridad para garantizar la salud de sus empleados frente a la pandemia.



En un comunicado, el conglomerado europeo explicó que dará prioridad al “trabajo desde casa en la medida de lo posible”.



Aerolíneas y miles de negocios se ven afectados por los cierres. El sector de los viajes y el turismo está paralizado en Europa, después de que muchos operadores cancelaran los planes de las próximas semanas debido a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19.



El lunes la Comisión Europea propuso “restringir” los viajes “no esenciales” hacia la Unión Europea. “Cuantos menos viajes haya, más podremos contener el virus”, declaro la presidenta Ursula von der Leyen.



El lunes por la mañana, los representantes de los operadores turísticos franceses anunciaron el aplazamiento de todas las salidas previstas hasta el 31 de marzo, “ante la imposibilidad de garantizar los servicios en el lugar de destino y la incertidumbre de los regresos”.



El domingo, el gigante TUI, el número uno mundial del turismo, con 26 millones de clientes, principalmente en Europa, anunció la suspensión de “la mayoría”de sus actividades.



El grupo, con sede en la ciudad alemana de Hannover, no cifra el impacto de esta medida, pero estima que solo en el caso de España afecta a decenas de miles de clientes porque es el principal destino en este período del año.



En el Reino Unido, la asociación británica de agentes de viajes (ABTA), con 4 300 miembros, insistió en que las agencias de viajes “trabajan incansablemente para encontrar soluciones para los clientes en el lugar de destino, incluida la repatriación, y tratan de proponer alternativas para aquellos cuya partida es inminente, pero es cada vez más difícil ante la progresión del virus”.



“Parece cada vez más improbable que las vacaciones reservadas en el extranjero para las próximas semanas se vayan a materializar”, consideró la asociación de consumidores británica Which.



El sector de los cruceros se vio obligado, por su parte, a renunciar a gran parte de su actividad, mientras que varios transatlánticos han sido bloqueados en las últimas semanas por casos sospechosos o verificados de contagios por COVID-19.



América Latina: Cuarentenas y restricciones de vida social y en fronteras



Colombia anunció el cierre de todas sus fronteras terrestres, marítimas y fluviales a partir de este martes para contener la expansión del coronavirus en el país sudamericano.



“He tomado la decisión de cerrar a partir de esta media noche, todas las fronteras terrestres, marítimas y fluviales del país”, dijo el lunes el presidente Iván Duque en su cuenta de Twitter al precisar que la medida tendrá vigencia hasta 30 de mayo.



Las autoridades sanitarias colombianas han confirmado 54 personas contagiadas, sin reportar hasta el momento víctimas mortales.



El mandatario aseguró que, con el cierre de las fronteras, acordado y coordinado con mandatarios de otros países de Sudamérica, se restringirá la entrada y salida de todos los ciudadanos nacionales y extranjeros, aunque se permitirá el transporte de carga.



Colombia cerró desde el sábado la frontera terrestre de 2 219 kilómetros con Venezuela. Además, Colombia tiene fronteras terrestres con Brasil, Perú, Ecuador y Panamá, y límites marítimos con naciones centroamericanas y del Caribe como Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Haití y Jamaica.



Duque autorizó a sus autoridades sanitarias a compartir información con sus similares de Venezuela sobre la propagación del coronavirus para mitigar la expansión de la enfermedad, pero aclaró que no se trata de un reconocimiento político al Gobierno de Nicolás Maduro, pues Bogotá sigue reconociendo a Juan Guaidó como presidente venezolano. Los dos países no tienen relaciones diplomáticas desde febrero de 2019.



En recientes intervenciones, Maduro solicitó a Colombia restablecer los canales de comunicación para coordinar acciones que permitan contener la expansión del COVID-19, considerada como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



El presidente de Venezuela anunció que ese país entra en cuarentena desde este martes, como parte del trabajo para mantener a la población en sus hogares y cortar la expansión del nuevo coronavirus.



El mandatario anunció que el lunes fueron detectados 16 nuevos infectados, incluido un diplomático, lo que elevó a 33 el número de casos del país sudamericano.



El lunes se inició una cuarentena en Caracas y otros seis estados venezolanos. En la capital, las calles estaban tranquilas y con puestos de control militar desplegados en varios puntos.



La industria de alimentos de Venezuela dijo el lunes que continuará con las labores de producción de alimentos y pidió a la población evitar las compras nerviosas, de acuerdo con un comunicado emitido por el gremio.



México informó el lunes que subió a 82 el número de contagios de coronavirus en el país, 29 más que los que se tenían contabilizados hasta el domingo.



En una conferencia de prensa, las autoridades de salud dijeron que además se tenían bajo estudio 171 casos sospechosos en diferentes estados del país.



En Perú, militares con mascarillas bloquearon el lunes las principales vías de Lima y la policía limitó el paso de personas en el primer día del estado de emergencia y “aislamiento social” decretado por el Gobierno para frenar el coronavirus.



Los miembros de las fuerzas armadas, con cascos y armas, se apostaron en la avenida Paseo de la República, clave en el acceso al centro de la ciudad, para impedir el tránsito vehicular, mientras que policías solo dejaban pasar autos en situaciones de emergencia de salud o en actividades esenciales.



El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció la noche del domingo el estado de emergencia por 15 días con el cierre total de su frontera por el coronavirus, cuyos casos confirmados se elevaron a 86 desde los 71 que se habían reportado en la víspera.



Con la emergencia quedaron suspendidos los derechos constitucionales, como el libre tránsito y reunión de personas, aunque el Gobierno aseguró que garantizará el funcionamiento de los supermercados, farmacias, bancos, los servicios básicos y el transporte de cargas y mercancías.



“Tenemos que inmovilizarnos para evitar la curva exponencial del coronavirus”, invocó el ministro de Defensa, Walter Martos, a la estación local América Televisión. “Estamos en etapa de transición (a la emergencia) la gente tiene que entender que debe quedarse en sus casas”, agregó.



Perú había anunciado hace unos días la prohibición de espectáculos con más de 300 personas, la detención de clases en escuelas y universidades hasta fines de marzo y la suspensión de los vuelos hacia y desde España, Francia, Italia y China.



Más gazapos políticos o desplantes racistas de Administración Trump



Como si el mundo no tuviera demasiados problemas, y en momentos en que urgen el entendimiento y la cooperación, la tensión entre Estados Unidos y China en medio de la pandemia por el coronavirus que causa la COVID-19 aumentó nuevamente este martes, cuando las autoridades de Pekín protestaron después de que Donald Trump calificara al patógeno de “virus chino”.



Miembros de la Administración Trump han estado empleando términos para describir a la enfermedad que estigmatizan a China.



“Estados Unidos respaldará con fuerza a aquellas industrias, como las aerolíneas y otras, que están particularmente afectadas por el 'virus chino'”, escribió Trump en Twittter el lunes.



Varios aliados de Trump ya se habían referido antes a la pandemia como “coronavirus chino”.



China reaccionó este martes asegurando que está “indignada” con esta expresión, que considera una forma de “estigmatización”.



Estados Unidos debería “cesar inmediatamente sus acusaciones injustificadas contra China”, dijo a la prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores, Geng Shuang.



La agencia de noticias china Xinhua dijo que usar “términos racistas y xenófobos para culpar a otros países del brote revela la irresponsabilidad y la incompetencia de los políticos que solo intensifican el miedo al virus”.



Los comentarios de Trump fueron criticados también dentro de Estados Unidos por temor a crear tensiones con la comunidad asiática en el país.



“Nuestra comunidad asiático-estadounidense (gente a la que usted sirve) está sufriendo mucho. No le necesitan a usted para alimentar la intolerancia”, escribió en Twitter respondiendo a Trump el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, cuyo estado es uno de los más afectados por el virus en Estados Unidos.



El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, relacionó la enfermedad con China, hablando varias veces del “virus de Wuhan” a pesar de que los profesionales sanitarios refutan este tipo de apelaciones geográficas y prefieren un nombre neutro para referirse a la enfermedad, denominada COVID-19.



Rusia confirma 114 casos de coronavirus



La vice primera ministra de Rusia, Tatiana Gólikova, quien encabeza el gabinete de crisis creado para evitar la importación y propagación del coronavirus SARS CoV-2, ha anunciado que actualmente en el país se han detectado 114 infectados.



Los casos han sido registrados en 26 regiones de la nación, detalló la alta funcionaria. "De ellos, 5 se recuperaron y fueron dados de alta. 109 personas están en el hospital, y 106 de ellas tienen una enfermedad leve sin ningún síntoma", señaló Gólikova.



Asimismo, la funcionaria subrayó que un total de 104 casos de infección han sido importados a Rusia, y 10 son de contacto con personas que recientemente regresaron del extranjero.



Gólikova indicó que ya se han movilizado las capacidades de todos los hospitales especializados en enfermedades infecciosas y se han preparado más de 55.000 camas.



"La pronta acción tomada de antemano"



Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que las medidas preventivas para combatir el coronavirus han ayudado a frenar su propagación masiva en el país.



"Gracias a la pronta acción tomada de antemano a nivel regional y a nivel federal en las primeras semanas de la pandemia en el mundo, pudimos contener la penetración masiva y la propagación de la enfermedad en Rusia", afirmó el mandatario en una reunión con miembros del Gobierno.



Además de otras medidas para detener la propagación de coronavirus, el Gobierno ruso restringió la entrada a los ciudadanos extranjeros y personas apátridas en el territorio del país desde el 18 de marzo hasta el 1 de mayo.



OMS: Aislamiento social no basta para detener el coronavirus, hay que detectar todos los casos



Director general de la OMS: “Tenemos un mensaje simple para todos los países: hagan pruebas, hagan pruebas, hagan pruebas. Hagan una prueba de cada caso sospechoso. Si dan positivo, aíslenlos y descubran con quién han estado en contacto cercano hasta dos días antes de que desarrollaran síntomas, y hagan pruebas a esas personas también”. Foto: ONU.



Los países tienen que hacer las pruebas de todos los casos sospechosos de COVID-19, ha alertado la Organización Mundial de la Salud, que ha destacado también que los niños no dejan de ser una población de riesgo.



“No podemos sofocar un incendio a ciegas y no se puede detener una pandemia si no se sabe quién está infectado”, ha afirmado el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Gebreyesus, quien ha tenido un mensaje muy claro para todos los países: hagan pruebas para detectar todos los casos sospechosos y para saber dónde se encuentra el virus.



Tedros explicó que durante la última semana se ha apreciado un aumento mundial de la propagación del coronavirus. “Ya no solo el número de casos es mayor en el resto del mundo que en China, epicentro del origen del virus, sino también de las muertes”, subrayó.



La forma más efectiva de prevenir infecciones y salvar vidas es romper las cadenas de transmisión, dijo, y observó que se ha apreciado un rápido crecimiento en las medidas de distanciamiento social, como el cierre de escuelas y la cancelación de eventos deportivos y otras reuniones, así como de la aplicación de medidas higiénicas.



“Las medidas de distanciamiento social pueden ayudar a reducir la transmisión y permitir que los sistemas de salud hagan frente a la situación”, mientras que “lavarse las manos o toser en el codo puede reducir el riesgo para uno mismo y para los demás”.



Sin embargo –dijo–, “ninguna medida basta por sí misma para detener la propagación del virus”, y apuntó que lo que no se ha observado es “un aumento lo suficientemente urgente de las pruebas, el aislamiento y el rastreo de contactos”, lo que describió como “la columna vertebral de la respuesta” en la lucha contra la COVID-19.



“La forma más efectiva de prevenir infecciones y salvar vidas es romper las cadenas de transmisión, y para eso se deben hacer pruebas y tomar medidas para aislar los casos positivos”, agregó.



“Tenemos un mensaje simple para todos los países: hagan pruebas, hagan pruebas, hagan pruebas. Hagan una prueba de cada caso sospechoso. Si dan positivo, aíslenlos y descubran con quién han estado en contacto cercano hasta dos días antes de que desarrollaran síntomas, y hagan pruebas a esas personas también”.



Informó que todos los días se están fabricando los kits de laboratorio para satisfacer la demanda global de análisis. La Organización Mundial de la Salud ha enviado casi 1.5 millones de esas pruebas a 120 países.



Tedros también indicó que la OMS recomienda que todos los casos confirmados, incluso los leves, queden confinados en centros de salud, para evitar la transmisión y proporcionar una atención adecuada.



Reconoció que muchos países ya han excedido su capacidad para atender casos leves en centros de salud especializados y aconsejó que, en esa situación, los países den prioridad a los pacientes mayores y aquellos que ya tienen otras afecciones.



El director general de la OMS apuntó que algunos países han ampliado su capacidad de respuesta mediante el uso de estadios y gimnasios para atender casos leves, mientras derivan la atención de los casos graves y críticos a hospitales. Otra opción es aislar y atender a los pacientes con síntomas leves en su hogar, pero indicó que esta situación puede poner en riesgo a los cuidadores, por lo que se les debe dar instrucciones de cómo actuar: por ejemplo, paciente y cuidador deben llevar una máscara cuando estén en la misma habitación.



“Aunque nuestras investigaciones sugieren que el grupo de mayor riesgo son los mayores de 60 años, también han muerto jóvenes, incluidos niños”, dijo Tedros, por lo que la OMS ha emitido directrices específicas para el cuidado de los adultos mayores, los niños y las mujeres embarazadas.



La doctora María VanKerkhove, especialista de la organización, explicó que “los niños se pueden contagiar y pueden infectar. Algunos son asintomáticos. Sabemos que suelen tener síntomas leves, pero hemos visto niños morir por coronavirus. Es importante que tratemos a los niños como población de riesgo”.



Otro motivo de preocupación para la OMS son otras poblaciones de riesgo especialmente vulnerables.



Esta “es la crisis de salud mundial que definirá nuestra era. Los próximos días, semanas y meses serán una prueba de nuestra determinación, nuestra confianza en la ciencia y nuestra solidaridad. Este tipo de crisis sacan lo mejor y peor de la humanidad”, declaró Tedros dirigiéndose a todas las sociedades del planeta.



Sobre el estrés que están sufriendo los sistemas sanitarios, el director general de la Organización Mundial de la Salud comentó que ya había dicho “que incluso los países ricos verían sorpresas” y aseguró que el coronavirus “supone una llamada de atención”.



“Los sistemas sanitarios de los países ricos ya funcionan al 95% de su capacidad y cuando llega una emergencia como esta es muy difícil de controlar. Creo que tenemos que aprender una lección de esto”, afirmó.



Un experto de la OMS indicó que “claramente todos tenemos que invertir más en salud pública. Ahora no es el momento. Pero todos tendremos que analizar cuánto invertimos en salud pública”.