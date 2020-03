Francia realiza primeras pruebas clínicas de una vacuna contra el nuevo coronavirus

Un grupo de investigadores franceses ha anunciado los resultados exitosos de las primeras pruebas clínicas de una vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2, que ha causado una pandemia que afecta a decenas de países.Los especialistas del hospital universitario Méditerranée Infection, en Marsella, plantean que el nuevo coronavirus podría curarse con una combinación de dos medicamentos existentes: la antimalárica hidroxicloroquina y el antibiótico de amplio espectro azitromicina. Estos fármacos fueron administrados conjuntamente y por separado a un grupo de pacientes en un experimento que involucró a 36 personas con COVID-19, aunque parte de ellas no mostraban síntomas.De esas 36 personas, 16 formaron el grupo de control al que no se le suministraron las sustancias mencionadas, mientras que los restantes 20 pacientes recibieron 200 mg de sulfato de hidroxicloroquina tres veces al día. Seis de ellos también tomaron 500 mg de azitromicina al día los primeros dos días y 250 mg los siguientes cuatro.Los seis integrantes de este último grupo resistieron bien la combinación de los dos medicamentos, dando negativo en la prueba de coronavirus ya el quinto día, mientras que aquellos que tomaron solo hidroxicloroquina mostraron un nivel de recuperación del 50% en el quinto día, frente al 18,8% del grupo de control.Curiosamente, una paciente que siguió dando positivo tras ser tratada solo con hidroxicloroquina, a partir del octavo día se le suministró azitromicina y el día siguiente dio negativo.En su informe publicado en International Journal of Antimicrobial Agents, los investigadores califican los resultados de “prometedores”, aunque admiten el limitado número de los participantes del estudio y la necesidad de continuar las pruebas clínicas.Italia registra por segundo día consecutivo un descenso en la curva de la epidemiaItalia registró este lunes por segundo día consecutivo un descenso en la curva de la epidemia de la COVID-19, con 601 decesos y tres mil 708 nuevos pacientes.En su conferencia de prensa diaria, el jefe nacional del Departamento de Protección Civil, Ángelo Borrelli, informó citado por Prensa Latina que los curados hasta ahora son siete mil 432; los fallecidos seis mil 77; y los contagiados 50 mil 418, con 20 mil 692 recluidos en hospitales, incluidos tres mil 204 en terapia intensiva.Como en días anteriores, la situación más crítica se concentra en regiones del norte de la península como Lombardía, con tres mil 776 personas fallecidas y 18 mil 910 casos bajo tratamiento; Emilia Romaña, 892 y siete mil 220; Piamonte, 315 y cuatro mil 529; y Véneto, 192 y cuatro mil 986.Acompañó a Borreli el presidente del Instituto Superior de Salud, profesor Silvio Brusaferro, quien señaló que observa con atención como algo positivo el declive de la epidemia, atribuible, en su opinión, a las medidas restrictivas aplicadas a principios de este mes en los territorios más afectados por los primeros brotes.En ese sentido, dijo que los resultados de las disposiciones más severas, decretadas a partir del día 11, deben evidenciarse en los próximos días, por lo cual esta será una semana muy importante para valorar el comportamiento de la situación de emergencia.El especialista advirtió sobre la necesidad de evitar que la circulación intensa del virus existente en la parte septentrional del país se traslade al sur y reiteró el llamado a cumplir con las indicaciones de impedir los contactos interpersonales cercanos para contener el contagio.Aumentan en Alemania los casos confirmados de COVID-19Aumentan los casos de coronavirus en Alemania. Foto: Getty Images.El número de casos confirmados de COVID-19 en Alemania ha aumentado en 4764 durante las últimas 24 horas, elevando el total a 27 436, según los datos presentados este martes por el Instituto Robert Koch (RKI).Mientras tanto, la cifra total de fallecidos ha crecido en 28 y ha llegado a 114, según publicó RT.El Consejo de Ministros de Alemania aprobó este lunes un presupuesto suplementario de 156 000 millones de euros (casi 167 000 millones de dólares) para hacer frente al impacto negativo de la pandemia del nuevo coronavirus.De acuerdo con la agencia de noticias EFE, se trata del mayor monto aprobado por el Gobierno alemán desde la Segunda Guerra Mundial.La aprobación de este presupuesto suplementario subraya la determinación del Gobierno de usar “todo lo que tenemos” para abordar el impacto social y económico del brote de coronavirus, ha afirmado al respecto el ministro de Finanzas del país, Olaf Scholz.Más de 6 500 nuevos contagios en España: Comunidad de Madrid sigue con la peor situaciónMiembros de la Unidad de Emergencia Militar (UME) abandonan un hogar para ancianos después de realizar procedimientos de desinfección durante el brote de coronavirus en Madrid. Foto: Reuters.Las autoridades españolas han vuelto a ofrecer este martes un balance de la epidemia de coronavirus en el país: hasta la fecha se ha registrado un total de 2 696 fallecidos y 39 673 casos positivos.Se han producido 514 decesos en las últimas 24 horas, mientras que los nuevos contagios son más de 6 500. En el lado contrario se sitúa la cifra de pacientes recuperados, que ya son 3 794.La situación más grave continúa siendo la de la Comunidad de Madrid, de manera que en las últimas horas se especula con que sustituya a Lombardía, en Italia, como principal foco activo de la epidemia en todo el mundo. Mientras que “la presión asistencial es desigual en todo el territorio nacional”, como asegura Fernando Simón, portavoz técnico del Ministerio de Sanidad.Simón ha defendido que la curva de infectados ha cambiado en la última semana y que están valorando cómo de cerca se encuentra del pico de la epidemia. “El cambio en la inflexión de la curva se tiene que considerar de forma separada a todo el peso que el número de casos tiene sobre el sistema asistencial”, ha advertido, por lo que el sistema sanitario va a sufrir más presión que el conjunto de la población en las próximas semanas.Preocupa especialmente la situación de las residencias de ancianos, también más peligrosa en la región madrileña, donde ayer el vicepresidente autonómico, Ignacio Aguado, indicó que se habían registrado contagios en el 20% de las 500 instalaciones de este tipo que existen en el territorio.Así, desde el pasado fin de semana el Ejército español se ha desplegado en las residencias de la tercera edad de todo el país para, entre otras labores, realizar trabajos de desinfección. En el desarrollo de estas funciones se han encontrado ancianos en muy malas condiciones e incluso residentes fallecidos, por lo que la Fiscalía General del Estado ha abierto diligencias para depurar responsabilidades penales.También el colectivo sanitario sigue estando en el punto de mira, después de que este domingo trascendiera que el 12 % de los casos confirmados corresponden a personal sanitario. De este modo, ya hay carencias tanto de material de protección y de respiradores para las camas UCI, como de personal en los hospitales de todo el país, especialmente en las regiones más afectadas, como Madrid, Cataluña o País Vasco.En el caso del material, parece que los suministros van llegando poco a poco al país, como informó el pasado domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y responsables del Ministerio de Sanidad. Así, ya se han repartido cientos de miles de mascarillas entre todas las regiones y ayer comenzaron a distribuirse 640 000 tests rápidos de detección de la enfermedad. A la espera de que lleguen otros 6 millones de unidades de estas pruebas, los colectivos prioritarios para realizarse los análisis serán tanto la población de la tercera edad, como los profesionales de la sanidad que atienden a los enfermos.Pero a la espera del material no solo se encuentran los centros hospitalarios, sino que también el Ejército, los trabajadores las residencias de mayores y de las funerarias, entre otros muchos. Precisamente, las funerarias se encuentran también en un estado crítico.