Díaz-Canel: Estamos convocando a que este fin de semana las personas salgan lo menos posible

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, enfatizó hoy en la importancia de la prevención y la responsabilidad personal al encabezar la reunión diaria de análisis al plan nacional de medidas de prevención y control para el enfrentamiento a la COVID-19 donde participaron autoridades del Partido y el Gobierno.El mandatario leyó un tuit que diera a conocer en redes sociales Jesús Álvarez López, el primer paciente cubano recuperado, tras haber sido dado positivo al nuevo coronavirus en el que expresa su agradecimiento al sistema de salud cubano por las atenciones recibidas. A continuación, Díaz-Canel habló de los esfuerzos del país para enfrentar la pandemia, la autorresponsabilidad de cada cubano en la protección, de cómo enfrentamos esta nueva batalla en condiciones de asedio por el bloqueo imperialista y de la disciplina que es necesaria mantener en estos momentos, particularmente el fin de semana.“Nosotros no hemos dejado de estar asediados hay productos que tenemos, pero no en la cantidad necesaria”, acotaba ante el reclamo de muchos de distribuir determinados renglones a través de la libreta de abastecimiento.Hay que tener disciplina porque es la misma situación que hemos tenido durante los últimos meses, ratificaba. Y a continuación dijo que dentro de las limitaciones que tenemos hace falta que todo el mundo no acuda a la vez a los mercados para evitar grandes concentraciones, y mucho menos con niños, recalcó la necesidad de mantener la distancia entre personas en las colas y ser responsables, en el orden individual, para protegernos los unos a los otros.Estamos convocando a que este fin de semana las personas salgan lo menos posible. No vamos a tener todos los recursos que necesitamos para satisfacer toda la demanda, puntualizaba, pero eso no va a echar por tierra todos los esfuerzos que ahora hace el país.En su intervención en la reunión de análisis y evaluación sobre el comportamiento e impacto de la COVID-19 en el país, el presidente dijo que, si trabajamos bien el fin de semana, podemos ganarle dos días a la enfermedad.Llamó entonces a aprovechar este fin de semana para intensificar el pesquisaje activo lo cual nos permitirá detectar más casos, más contactos, y más personas sospechosas para ser trasladadas a aislamiento. Eso es lo que le pedimos a la población. Es importante que haya el comportamiento más responsable para, entre todos, salir de la situación.En la reunión de análisis sobre el comportamiento de la COVID-19 en el país, el titular de Salud, José Ángel Portal Miranda, dijo que en Matanzas se abre la primera transmisión local de la enfermedad vinculada a un turista italiano que tuvo contacto con un trabajador del Hotel Memories, y este último con otras personas ya identificadas y parte de su familia.El viceprimer ministro, Doctor Roberto Morales Ojeda insistió en la importancia del aislamiento social, la pesquisa activa que suman más de 5 millones 400 mil en el país, y lo que representa acudir rápidamente a los centros hospitalarios para acortar los plazos en el diagnóstico epidemiológico, clínico y de laboratorio que permitan establecer prioridades.En la reunión de este viernes en la que también participó el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, rindieron cuenta el Ministerio de Industrias y el Instituto Cubano de Radio y Televisión, este último con un reconocimiento por la labor que realiza en la información oportuna e inmediata a la población sobre el impacto de la COVID-19.