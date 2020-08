Cuba reporta 24 nuevos casos de COVID-19, ningún fallecido y cuatro altas médicas



Los 24 casos diagnosticados fueron cubanos.



De los 2 670 pacientes diagnosticados con la enfermedad:

Tasas de incidencia en los últimos 15 días (por cada 100 000 habitantes):

Detalles de los 24 casos confirmados:

Paciente en estado crítico:

La COVID-19 en el mundo

Al cierre de este domingo, Cuba reportó 24 nuevos casos de COVID-19, para un acumulado de 2 670 desde marzo pasado; cuatro altas médicas y ningún fallecido por 22 días consecutivos, informó en conferencia de prensa Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).El experto dijo que se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico-epidemiológica 508 pacientes: 24 en vigilancia, 276 sospechosos y 208 confirmados. Otras 4 862 personas se vigilan en sus hogares, desde la atención primaria de salud. Se estudiaron 3 485 muestras y 24 resultaron positivas. El país acumula 274 474 pruebas realizadas; de ellas, 2 670 positivas.Durán García especificó que en todos los municipios de La Habana se están haciendo estudios en los lugares estratificados, con la aplicación de test rápidos —cifra que debe incrementarse— y PCR. La mayor cantidad de pruebas se realizan en zonas donde existen eventos abiertos y en particular en aquellos municipios más afectados como Habana del Este, Centro Habana, La Lisa, Marianao, Diez de Octubre y Cerro.10 de La Habana, 9 de Artemisa y 5 son importados (4 de Santiago de Cuba y uno de Pinar del Río).16 son contactos de casos confirmados.En tres no se pudo precisar la fuente de infección.Cinco tienen fuente de infección en el extranjero.16 del sexo femenino y ocho del sexo masculino.13 son asintomáticos.217 con fuente de infección en el extranjero.Se acumulan 128 casos en los que no se identificó la fuente de contagio.El 55,4% han sido asintomáticos.Se acumulan 87 fallecidos, dos evacuados y 2 373 pacientes recuperados.Se reportan un paciente en estado crítico.307 menores de 20 años de edad, 281 ya están de alta médica.Artemisa: 16.51La Habana: 4.12Villa Clara: 0.39Ciudadano cubano de 56 años de edad. Reside en el municipio San Luis, provincia de Pinar del Río. Viajera procedente de Venezuela. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadana cubana de 22 años de edad. Reside en el municipio San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.Ciudadano cubano de 26 años de edad. Reside en el municipio San Cristóbal, provincia de Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 30 contactos.Ciudadana cubana de 60 años de edad. Reside en el municipio Bauta, provincia de Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.Ciudadana cubana de 81 años de edad. Reside en el municipio Bauta, provincia de Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.Ciudadana cubana de 52 años de edad. Reside en el municipio Bauta, provincia de Artemisa. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.Ciudadano cubano de 59 años de edad. Reside en el municipio Bauta, provincia de Artemisa. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.Ciudadana cubana de 60 años de edad. Reside en el municipio Bauta, provincia de Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.Ciudadana cubana de 58 años de edad. Reside en el municipio Bauta, provincia de Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.Ciudadano cubano de 34 años de edad. Reside en el municipio Bauta, provincia de Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.Ciudadana cubana de 11 años de edad. Reside en el municipio Guanabacoa, provincia de La Habana. Contacto con caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 27 contactos.Ciudadana cubana de 54 años de edad. Reside en el municipio Plaza de la Revolución, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.Ciudadano cubano de 54 años de edad. Reside en el municipio Cerro, provincia de La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.Ciudadano cubano de 42 años de edad. Reside en el municipio 10 de Octubre, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadana cubana de 34 años de edad. Reside en el municipio La Lisa, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.Ciudadana cubana de 23 años de edad. Reside en el municipio Arroyo Naranjo, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 23 contactos.Ciudadano cubano de 33 años de edad. Reside en el municipio Arroyo Naranjo, provincia de La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.Ciudadana cubana de 78 años de edad. Reside en el municipio La Lisa, provincia de La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.Ciudadana cubana de 21 años de edad. Reside en el municipio Marianao, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 34 contactos.Ciudadana cubana de 51 años de edad. Reside en el municipio Marianao, provincia de La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 34 contactos.Ciudadana cubana de 47 años de edad. Reside en el municipio San Luis, provincia de Santiago de Cuba. Viajera procedente de Venezuela. Se mantienen en vigilancia 23 contactos.Ciudadana cubana de 60 años de edad. Reside en el municipio Santiago de Cuba, provincia del mismo nombre. Viajera procedente de Venezuela. Se mantienen en vigilancia 24 contactos.Ciudadana cubana de 56 años de edad. Reside en el municipio Santiago de Cuba, provincia del mismo nombre. Viajera procedente de Venezuela. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.Ciudadano cubano de 62 años de edad. Reside en el municipio Songo la Maya, provincia de Santiago de Cuba. Viajera procedente de Venezuela. Se mantienen en vigilancia 25 contactos.Ciudadana Cubana de 67 años de edad de la provincia y municipio Camagüey. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad. Se constata empeoramiento clínico, radiológico y gasométrico, con cianosis distal y desaturación, trasladándose para la Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Gasometría con hipoxemia ligera. Rx tórax: mejoría radiológica, lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares con predominio en la base izquierda. Reportada de crítica estable.Hasta el 2 de agosto se reportan 185 países con casos de COVID-19, asciende a 17 841 669 los casos confirmados (+ 262 472) y 685 281 fallecidos (+ 5 776) para una letalidad de 3,84 (-0,03).La región de las Américas reporta 9 651 472 casos confirmados (+ 150 067), el 54,09 del total de casos reportados en el mundo, con 363 599 fallecidos (+ 3 861) para una letalidad de 3,76 (-0,03).